Экс-депутат Рады отреагировал на призыв Зеленского признать «голодомор» геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать «голодомор» 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко удивился такому заявлению Зеленского и усомнился, что украинский президент знает историю. По словам Журавко, голод прошли не только украинцы, но и русские, белорусы и евреи.

Зеленский заявил, что народы Украины и Израиля в одинаковой степени пережили все трагедии новейшей истории, а именно «голодомор», Холокост, Вторую мировую войну и тоталитарный советский режим.

«Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с Нетаньяху.

Бывший депутат Рады Алексей Журавко назвал произошедшее событие большой трагедией, но подчеркнул, что нельзя все по принципу бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Петра Порошенко «задавить голодомором».

«Но почему, когда премьер Израиля прилетел, они не удосужились снять таблички с улиц в честь Бандеры? Ведь, несомненно, Нетаньяху проезжал кортежем по ним. Почему он тогда не договорил о тысячах убитых и казненных евреев в УПА1 (экстремистская организация Украинская повстанческая армия запрещена в РФ. — прим. ФАН)? Почему он не говорит о немцах, убивавших тысячами евреев? Это совершенно не понятно. У нас на Украине проблем очень сильно хватает. Не надо думать о мертвых, нужно думать о живых. Страна в огне, крови, беспределе и хаосе. Скоро страны не будет, а он о голоде говорит. Такое ощущение, что Зеленский по стопам Порошенко строит Украину мертвых», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам бывшего депутата, чувства можно вызвать у людей, только соболезнуя и сопереживая трагедии, несчастью и горю, и делая это искренне. Но не нужно туда вмешивать политику и, к тому же, делать имидж на горе, подчеркнул он.

«А когда из этого сделали цирк на трагедии и показывают уже пять лет национализм, что «мы любим Неньку-Украину». Смерть и трагедия, по большому счету, привели к войне. Это еще один фактор страшного результата. Если все время говорить о смерти и горе, и ни о чем хорошем, то это приводит к страшным трагическим случаям. Сегодня пришла живая смерть, которая «просто косит людей». Поэтому нужно думать за живых, а не за мертвых», — сказал собеседник ФАН.

Нетаньяху пробудет в Киеве с 18 по 20 августа. Это первая поездка израильского политика на Украину за последние 20 лет. В последний раз он посещал украинскую столицу в марте 1999 года. В ходе визита он намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским пенсионное соглашение, а также вопрос создания зоны свободной торговли.

В СМИ разгорелся скандал из-за того, что жена израильского премьер-министра проявила пренебрежение к украинским традициям, бросив на землю кусок каравая с солью, которыми чету встречали у трапа самолета девушки в национальных костюмах.

1 Организация запрещена на территории РФ.