Сирийская армия нашла туннели и боеприпасы террористов в районах Хамы и Идлиба

Дамаск, 20 августа. Подразделения сирийской армии продолжали прочесывать недавно освобожденные районы провинций Идлиб и Хама после того, как участники незаконных вооруженных группировок были вынуждены освободить захваченные ими города и населенные пункты.Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В ходе одной из вылазок сирийские военные обнаружили скрытые туннели и укрепления террористов на сельскохозяйственных землях деревни Хасрая, расположенной на северо-западе сельской местности Хамы.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:



Как стало известно, террористические организации использовали эти туннели для тайного и быстрого перемещения, а также хранения своего оружия и боеприпасов.

Инженерные подразделения сирийской правительственной армии во время осмотра туннелей и укреплений обнаружили множество боеприпасов и различных снарядов, а также ряд секретных тюрем, где террористы содержали всех, кто посмел выступить против них. Один из сирийских военных рассказал, что туннели были выкопаны с современным оборудованием для создания укреплений, рвов и траншей.

Стоит отметить, что это далеко не первая подобная находка сирийской правительственной армии на территории Сирии. Практически ежедневно военные натыкаются на оружие или боеприпасы, оставленные боевиками случайно или намеренно. В данный момент инженерные подразделения армии Дамаска прочесывают освобожденные регионы с целью обезопасить города и населенные пункты, которые перешли под их контроль.

Ранее сообщалось, что сирийская армия продолжает зачищать окрестности города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» постепенно отступают, фронт смещается на север населенного пункта. По позициям боевиков продолжают наносить удары артиллерия и авиация.