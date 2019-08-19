Задержанным в Ливии российским социологам нашли юриста

Москва, 19 августа. Сотрудникам Фонда защиты национальных ценностей, находящимся в ливийской тюрьме, нашли юриста, сообщил глава организации Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Президент ФЗНЦ сообщил, что найти для социологов юриста удалось с пятой попытки, поскольку были выдвинуты очень жесткие требования.

По его словам, юристы также займутся защитой российских моряков, которые в течение трех лет удерживались ливийскими властями и только недавно были отпущены на свободу.

Малькевич также анонсировал пресс-конференцию «Пытки в тюрьмах Ливии и правовые механизмы защиты российских граждан». На мероприятии, которое состоится 21 августа, президент Фонда пообещал поделиться новой информацией о деле россиян и рассказать о шансах на освобождение социологов.

Напомним, двое россиян — руководитель группы Максим Шугалей и медик, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, у которого двойное гражданство России и Иордании, — были задержаны еще в мае. Случившееся, а также ход переговоров с местными властями не предавались огласке в интересах задержанных.

Задержанные сотрудники Фонда изучали и анализировали в Ливии информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране. Их первые отчеты были опубликованы в начале июля. Социологи, согласно документам, провели несколько встреч с местными старейшинами и даже смогли взять интервью у Саифа аль-Ислама Каддафи — сына бывшего президента страны Муаммара Каддафи.

В Фонде подчеркнули, что социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в Ливии.