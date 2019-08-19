Россия стала лучшей на Международном фестивале фейерверков «Ростех». ФАН-ТВ

Международный фестиваль фейерверков, проходивший с 17 по 18 августа в столичном районе Братеево, завершился. В искусстве создания идеального огненного шоу соревновались мастера из России, Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии и Франции.

У каждой группы и у каждой постановки было свое уникальное имя. Так, спортсмены российской команды «Большой праздник» выступили с представлением «Огненные импровизации», а аргентинцы из «CienFuegos» представили на суд жюри и зрителей композиции с общим названием «Пламя латино». Команды соревновались в мастерстве владения языком фейерверка под самое разное музыкальное сопровождение: от классики до композиций, которые выбрали оппоненты.

В интервью ФАН-ТВ генеральный директор группы компаний «Большой праздник» и лидер одноименной команды Виктор Самошин рассказал о том, почему даже пасмурная погода не стала помехой для выступления.

«Буквально через десять минут будет наше выступление, в котором мы готовы показать зрителям все, на что способны. Сильный соперник — это любая команда, абсолютно любая. Мы сегодня в более выигрышном положении по сравнению со вчерашним днем, так как погода шепчет, мы стреляем первыми, и зрители увидят в полном объеме то, что мы хотим показать», — поделился Самошин.

Российский участник добавил, что между командами из разных стран сложилась хорошая, дружеская атмосфера.

«Между командами хорошая атмосфера. Сюда приезжают представители команд-участников, привозят свою программу, а дальше уже все ставят наши специалисты-пиротехники на том берегу. С лидерами этих команд мы давно знакомы. Хавьер Голлан из Испании — это наш учитель. Шесть лет назад он нам рассказывал, как нужно работать по-европейски», — отмечает капитан российской команды.

Схожего мнения придерживается и спортсмен итальянской команды. Также упомянув улучшившиеся погодные условия, он с большим теплом отозвался об организации фестиваля и о России в целом.

«Мы совершенно точно хотели бы сюда вернуться. Россия — огромная страна. У нас была возможность осмотреть Москву как туристам. То, что мы увидели, показалось нам великолепным, и мы бы очень хотели увидеть еще», — признается участник итальянской команды Франческо Паоло Армильято.

Несмотря на дружескую атмосферу, победитель все-таки был найден. Им стал «Большой праздник» из России. Португалия заняла второе место. Бронза досталась Италии.