Киев, 19 августа. Военные инструкторы из США и Канады не только делятся опытом с украинской армией, но и сами обучаются методам «противостояния с Россией». Об этом в понедельник заявила глава комитета Верховной рады по иностранным дела Анна Гопко.

«Они искренне благодарны украинским воинам за то, что те делятся опытом. Уже начался шестой год, как Украина сдерживает агрессора. Мы – контрибьютор европейской безопасности, наши военные имеют уникальный практический опыт», — заявила парламентарий, выступая в эфире львовского телеканала НТА.

По ее словам, украинские военные ежедневно отрабатывают вопрос разведки, противодействия диверсионным группам и психологическому давлению.

Москва неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту, который разгорелся после госпереворота 2014 года. Все обвинения Киева российская сторона объясняет попыткой переложить ответственность за внутренние проблемы на условного внешнего врага.

При этом украинские власти, как правило, не комментируют колоссальные проблемы украинской армии, которая якобы успешно «сдерживает агрессора». Накануне бывший депутат Рады Алексей Журавко опубликовал сканы секретных документов, направленных на имя министра обороны страны Степана Полторака, которые свидетельствуют о росте числа преступлений украинских силовиков против мирного населения в Донбассе. В них упоминаются случаи грабежей, убийств и изнасилований, совершенных украинскими силовиками.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.