Губернатор сирийской провинции Тартус посетит Севастополь

Дамаск, 19 августа. Губернатор провинции Тартус в Сирии Сафуан Абу Саада принял приглашение посетить Севастополь, которое ему передал депутат Государственной думы Дмитрий Саблин. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».

Глава группы дружбы парламентов РФ и Сирии Саблин прибыл в Сирию накануне. Согласно планам, депутат встретится с президентом страны Башаром Асадом. Саблин, кроме того, посетит один из кораблей Черноморского флота, несущих боевое дежурство у берегов Сирии.

Главу Тартуса пригласил в Крым врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. В обращении, которое передал Саблин, предлагается согласовать план мероприятий по реализации соглашения между сирийской провинцией и российским городом, которые придадут новый импульс работе на благо регионов и стран.

Губернатор поблагодарил российскую сторону за приглашение, отметив, что будет рад знакомству как с Севастополем, так и с его новым главой.

«Надеюсь, что наше соглашение будет преобразовано в ряд конкретных планов в разных сферах деятельности», — добавил он.

Саблин, в свою очередь, отметил, что вскоре начнется работа по экономическому взаимодействию городов-портов, а в Тартус в ближайшие дни прибудут ученые из Севастопольского государственного университета.

Напомним, в январе текущего года представители правительства Севастополя и администрации сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны заявили о намерении развивать проекты в различных сферах, в том числе торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Москва также помогает Дамаску в восстановлении инфраструктуры после боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.