Гонолулу, 19 августа. Американский рестлер и киноактер Дуэйн «Скала» Джонсон сыграл тайную свадьбу на Гавайях. Снимки с церемонии бракосочетания он выложил в своем Instagram.

Супругой Джонсона стала певица Лорен Хашиан, с которой актер встречается с 2007 года. У звездной пары уже есть две дочери — Жасмин (родилась в 2015 году) и Тиана (родилась в 2018 году). В Instagram «Скала» сообщил, что свадьба состоялась 18 августа 2019 года.

«Мы согласны», — лаконично подписал свой пост актер.

Всего за час публикация набрала почти 4,5 миллиона лайков, сообщает «Пятый канал». В комментариях пару поздравили не только поклонники, но и многие актеры и другие звезды шоу-бизнеса и спорта, например, Райан Рейнольдс, Джессика Честейн, Том Брэди и Пафф Дэдди.

Отметим, что это не первый брак Дуэйна Джонсона. 3 мая 1997 года он женился на Дэни Гарсия, которая в 2001 году родила актеру дочь Симон. В 2007 году пара объявила, что расстается, однако при этом будет поддерживать дружеское общение.

Дуэйн Джонсон родился 2 мая 1972 года в штате Калифорния. В 1996 году он дебютировал в WWF. Актерская карьера «Скалы» началась в 1999 году, когда он сыграл роль в сериале «Шоу 70-х». На большом экране Джонсон впервые появился в фильме «Мумия возвращается. Всего в арсенале актера более 40 фильмов и 11 сериалов, в том числе вышедший недавно в прокат «Форсаж: Хоббс и Шоу».