Протоиерей Чаплин считает кощунством яблочный Спас

Москва, 19 августа. Протоиерей Всеволод Чаплин считает кощунственным название праздника Яблочный спас. Он подчеркнул, что Спас, то есть Христос, не может быть ни яблочным, ни медовым, ни ореховым.

Священник подчеркнул, что несмотря на то, что такое название было укоренено и в народной традиции, и широко используется СМИ, это неправильно. Чаплин напомнил, что праздник Прображения Господня в первую очередь напоминает верующим, что они призваны в Божье царство.

«А яблоки и все остальное — это лишь мелкая подробность нынешнего праздника», — подчеркнул он в комментарии НСН.

Чаплин добавил, что сегодня освещенными плодами нужно делиться с теми, кто нуждается в помощи, а не только с родными и близкими. Причем, по мнению священнослужителя, это могут быть не обязательно воспитанники детских домов или старики в приютах,«где обычно достаточно продуктов питания».

«Это прежде всего люди забытые, одинокие. Это может быть одинокая пожилая соседка», — пояснил он.

Но все-таки гораздо важнее, по мнению протоиерея, участие в богослужении, встреча с богом.

«И вообще главное, это вечная жизнь, это жизнь, по отношению к которой наше временное существование здесь это всего лишь вступительный экзамен», — сказал он.

Мнение Чаплина разделил и профессор Петербургской Духовной Академии, протоиерей Георгий Митрофанов. По его словам, название Яблочный спас нужно использовать как можно реже, потому что в евангельской истории он фигурирует именно как Преображение Господне на горе Фавор. В беседе с Пятым каналом Митрофанов напомнил, что 28 августа православные будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы. Этому событию предшествует достаточно строгий двухнедельный пост.