Киев, 19 августа. Преподавателя Харьковского института танковых войск (ХИТВ) Геннадия Бондарева обвинили в любви к «русскому миру». Мужчина оказался в центре скандала из-за своей активности в социальных сетях.

На странице «Зрадники військової присяги ХІТВ» в социальной сети Facebook появилась публикация, в которой преподавателя военного вуза обвиняют в поддержке воссоединения Крыма с Россией и республик Донбасса.

«Человек который учит офицеров ВС Украины, преподает в военном вузе, в течение пяти лет имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником «русского мира», аннексии Крыма», — говорится в записи.

К публикации о «зраде» в Харькове были приложены скриншоты со страницы Бондарева в социальных сетях. Также авторы поста в Facebook обнаружили, что преподаватель военного вуза пользуется соцсетью «Одноклассники», которая запрещена на Украине.

Напомним, Крым стал субъектом России в 2014 году. После госпереворота в Киеве на полуострове состоялся референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Киев считает полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение региона в состав РФ прошло в соответствии с принципами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.