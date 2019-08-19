Медаль Мазепы: Анна Политковская продавала Россию террористам, олигархам и Западу

Гражданка США Анна Степановна Мазепа (Политковская — фамилия первого мужа) далеко не случайно является настоящим образцом для подражания у либеральных журналистов в России. В 1990-е годы именно Политковская задала основное стилевое направление для «оппозиционной» прессы, которая до сих пор оказывает мощное информационное и идеологическое давление на сознание граждан РФ.

«Ум, честь и совесть» 1990-х?

Политковскую выставляют как олицетворение идеала честной и непредвзятой журналистики, яркого и бескорыстного таланта. Для читателя ее мастерски изображают в светлом образе неутомимого борца за справедливость, за всех бесправных и униженных, — и совершенно далекой от денег или какого-либо политического влияния.

Действительно, фактов для журналистских расследований в середине и конце 1990-х годов в России было достаточно. Залоговые аукционы, коррумпированность власти, развал Вооруженных Сил, неисполнение государством элементарных социальных обязательств — сложно было найти хоть что-то положительное в условиях, когда либеральный курс правительства Бориса Ельцина поставил страну на грань выживания. Но насколько честной была тогда журналистика в изданиях, которые идеологически обслуживали либеральную группировку во власти?

Свое имя как журналист Политковская во многом сделала в 1994—1999 годах как обозреватель и редактор отдела чрезвычайных происшествий «Общей газеты», но настоящую известность и даже репутацию правозащитницы она приобрела во время работы в «Новой газете» — за серию резонансных репортажей из Чечни.

Чечня: работа на «третью силу»

С сентября 1999 года по апрель 2009 года на территории Северо-Кавказского региона проводилась контртеррористическая операция, в основном на территории Чеченской республики. Политковская многократно ездила в Чечню, откуда строчила репортаж за репортажем о «зверствах» силовиков: расправах, изнасилованиях, пытках, садизме и прочих издевательствах над мирным населением.

Даже у коллег те статьи Политковской вызывали массу вопросов, не говоря уже об официальных лицах. Прокуратура инициировала множественные проверки по следам ее материалов, но факты чаще всего были либо сильно преувеличены либеральной журналисткой, либо вообще не подтверждались.

«Политковская обнаружила какие-то ямы, где якобы «федералы» держат пленных из числа мирных жителей, — вспоминал командующий войсками Северо-Кавказского военного округа, Герой России генерал-полковник Геннадий Трошев в своей книге «Моя война. (Записки окопного генерала)». — Понаехали комиссии, проверили все до последней телеги, но ничего не обнаружили. Приведенные в публикации факты не подтвердились».

И таких вопросов к деятельности Политковской в Чечне действительно очень много. Читатели «Новой газеты», при всей их преданности изданию, тоже иногда удивлялись столь явному перекосу и замалчиванию Политковской преступлений боевиков против мирных русских жителей Чечни.

«Она не могла перепроверить факты, — объяснял журналист Михаил Леонтьев. — Я знаю истинную суть некоторых из ее историй о замученных чеченцах. Некоторые из них были очень крупными кровавыми бандитами. А некоторые — агентурой, которые приходили к ней, будто похищенные федералами невинные чеченцы».

По словам того же Трошева, Политковскую вообще не беспокоила безопасность российских солдат. Более того, иногда Политковская даже могла вынудить солдат и офицеров рисковать своими жизнями, прикрывая ее, пока она «расследует» «преступления федеральных войск против мирных чеченских жителей». Такой случай произошел, например, в августе 2000 года, когда Политковская сопровождала гуманитарный груз для дома престарелых в Грозном.

«Военные, как и положено, сформировали колонну, выделили усиленную охрану (любое продвижение людей по городу небезопасно), — делится воспоминаниями о том случае генерал Трошев в своей книге. — Но журналистка, похоже, об этом не думала. По пути то и дело требовала непредусмотренных остановок для решения каких-то своих проблем. В очередной раз остановив колонну, приказала военным ждать и растворилась в одном из городских кварталов. Почти час солдаты и офицеры торчали на улице в качестве отличной мишени для боевиков. Командир весь извелся: всего одной гранаты в борт БТР или снайперской пули из окна хватило бы для трагедии».

А вскоре в «Новой газете» появилась целый ряд статей Политковской, где она в очередной раз обвинила рисковавших ради нее своими жизнями военных в трусости, безделье и других грехах.

Впрочем, судьба местного населения Политковскую также не интересовала. В показательных воспоминаниях одного из чеченских бандитов, Шамсуддина Нашхоева, которого не заподозришь в какой-либо симпатии к силовикам, Политковской было плевать на тех, кого она бралась «защищать от зверств».

«В Чечне она умело строила беседы, добивалась «извержения» правды у людей, выживших после истязаний русских палачей, и затем писала статьи, — говорит Нашхоев. — Писала правдиво, талантливо, документально подтверждая свой рассказ названиями мест, адресами, именами и фамилиями пострадавших. После этих публикаций чеченцы, которые давали интервью, навсегда исчезали. Смерть человека по ее вине не обескуражила Политковскую. Ее правдокопательский пыл не остановила даже смерть нескольких человек».

Показательны и другие оценки, которые дал тот же террорист «правдокопательским» материалам Политковской.

«Ее статьи не грешат разнообразием, — отмечает Нашхоев. — В них всегда присутствуют описания различных вариантов жестокостей и произвола, которые должны расположить к ней, как к правдокопателю. Простые люди не понимают разницы между правдокопателем и «борцом за правду», и Политковская, используя этот момент, старается направить эмоциональную энергию людского горя в «нужном» направлении».

Супруг журналистки, Александр Политковский, с которым они прожили вместе 21 год, вспоминает в одном из интервью, что еще где-то в начале 2000 года он, прочитав ее очередную публикацию, сказал: «Ты понимаешь, это не журналистика». Сам Александр до конца так и не понимает, как охарактеризовать творчество своей жены: «Это… то ли писательство, то ли что-то еще...»

Логичный вопрос: для чего, а точнее, для кого публиковались все эти крайне сомнительные статьи, умело выстроенные не по принципам объективной журналистики, а скорее похожие на художественные произведения?

Политковская совершенно не скрывала тех целей, которых она добивалась своими статьями о «зверствах российской власти». Открытым текстом она заявляла, что является сторонницей введения в Чечню неких «международных миротворческих сил».

«Создавшееся положение диктует выход: нам уже не миновать введения международных миротворческих сил в Чечню. Никак, — писала Политковская в своей статье. — Хотя даже от самой этой мысли у нас пока шарахаются, как от ящура. Но пройдет не столь много времени, и не будет другого варианта, кроме третьей силы».

Наверное, не нужно объяснять, что привлечение т.н. «третьей силы» проложило бы прямой путь к вычленению региона из состава России под предлогом неспособности Москвы «установить контроль над правоохранительной ситуацией» на собственной территории — и к дальнейшей фрагментации страны.

Попытка «бархатной революции» на деньги Березовского

Аналогичные зарекомендовавшие себя сценарии по созданию «революционных ситуаций» в отдельно взятом регионе оппозиционные журналисты и правозащитники применяли в 2005 году, но уже в башкирском Благовещенске.

Вот что вспоминает о тех событиях и роли в них Политковской координатор общероссийского общественного движения «За права человека» в Башкирии в 2003—2005 годах Вячеслав Бикбулатов.

«Столько было «лжи во благо», столько было вылито грязи так называемыми «правозащитниками» на Башкортостан и его далеко не худший срез общества — башкирских милиционеров, — вспоминает Бикбулатов. — «Озабоченные» из «Новой газеты» писали о ведрах презервативов, десятках изнасилованных девушек. А чего стоят слезливые байки для домохозяек в других изданиях о мифическом горбатом мальчике? А про горы выбитых зубов? «Полевым» правозащитникам приходилось неделями безуспешно искать оправдание пьяному бреду журналистов-фантастов».

По словам башкирского правозащитника, Политковская в своей «Новой газете» давала популярные инструкции, как должна действовать оппозиция в «революционных ситуациях», а в общей сложности на подготовку «оранжевой революции» под «благовещенским» предлогом было израсходовано за три месяца 2005 года не менее одного миллиона долларов США.

«Тележурналистам из коммерческих каналов в самом Благовещенске передавалось по 2 тыс. долларов за минуту телеэфира, 16 сюжетов по 14—18 тыс. долларов; по 3—4 тыс. долларов уходило каждому из пишущей братии, редакции газеты «Зеркало», — утверждает Бикбулатов. — Проплачивались работники милиции, судьи, свидетели, информаторы, и т.д. Немерено денег ушло на адвокатов и заезжих «технологов революций».

Бикбулатов пишет, что сам был очевидцем того, как в одной из бесед с правозащитниками по благовещенским событиям исполнительный директор движения Лев Пономарев подтвердил, что деньгами акцию через третьих лиц обеспечивает Борис Березовский.

«Березовский не меньше, чем мы, любит Россию и поэтому помогает ей освободиться от оков путинизма, — приводит правозащитник шокирующие своей откровенностью слова Пономарева. — Прошу вас спокойней отнестись к тому. Благовещенск — это уже не антимилицейская акция, а громкое политическое дело. Сами потерпевшие интересуют постольку, поскольку они должны принять участие в суде над нынешней властью. Мы знаем, что никто никакой помощи им не окажет. А вы не должны допустить этого, иначе люди разбегутся, дело развалится».

Во всех этих красочных описаниях «преступлений власти», в манипуляции общественным мнением безошибочно угадывается прообраз знакомого стиля нынешних оппозиционных журналистов и блогеров, призывающих людей выходить на улицу против «полицейского произвола».

«У всех есть общее — ненависть к России, ко всему российскому, державному, неукротимая тяга к деньгам, темное прошлое и шлейфы политических и коррупционных скандалов», — дает однозначную характеристику московским организаторам башкирского «майдана» Вячеслав Бикбулатов.

В Лондон как к себе домой

Впрочем, Политковская совершенно не скрывает своего знакомства с беглым олигархом Березовским и своих встреч с ним в Лондоне. Березовский даже выступает в статьях Политковской в роли «первого лица оппозиции», и они вместе обсуждают на страницах «Новой газеты» планы по «изменению существующего в России режима».

В британской столице живет и сестра Политковской Елена Кудимова, также с охотой рассказывающая британской прессе об ужасах жизни в России.

В 2004 году Политковская снова летит в ставший родным Лондон и встречается с получившим в Соединенном Королевстве политическое убежище Александром Литвиненко, также находившемся на денежном довольстве в «Фонде гражданских свобод» Березовского.

Полной поддержкой со стороны правозащитницы пользовался и проживающий в Лондоне так называемый «эмиссар независимой Ичкерии» Ахмед Закаев, выдачи которого требует Генеральная прокуратура России. В благодарность за «защиту свободы слова и прав человека» в 2005 году «правительство в эмиграции» террористической «Чеченской Республики Ичкерия» наградило журналистку «Медалью Свободы».

Долларовый дождь призов

Столь активная деятельность Политковской очень высоко ценилась в международном сообществе: всевозможные награды западных центров и фондов буквально сыпались на нее.

Так, только за пять лет, с 2000 по 2005 годы, Политковская стала лауреатом более 15 наград, включая премию «Эмнести Интернэшнл» за правозащитную журналистику, премию ОБСЕ «За журналистику и демократию», премию Международного женского фонда по делам печати «За мужество в журналистике», немецкую медаль и премию имени Херманна Кестена «за мужественное освещение событий в Чечне», премию Улофа Пальме и множество других не менее престижных денежных премий.

К слову, учрежденная Социал-демократической партией Швеции премия Улофа Пальме состоит из диплома… и 75 тысяч долларов США. Премия за «Гражданское мужество» — это еще и чек на 50 тысяч долларов США. За книгу репортажей, опубликованную на французском языке под названием «Чечня — позор России», Политковская в 2003 году получила первую номинацию престижного немецкого приза Lettre Ulysses «За искусство репортажа» — и очередные 50 тысяч долларов США наличными. Ненависть к России отлично торговалась!

Надо сказать, Политковская оказалась весьма плодовитым писателем — и когда только все успевала? За 4 года она издала 5 книг, в основном на французском и английском языках. Они пользовались бешеной популярностью в Британии и континентальной Европе.

В 2002 году она пишет книгу «Вторая чеченская», которая тут же переводится на немецкий и выходит в Германии, затем издается в США, Финляндии, Швеции — и тоже собирает несколько премий. Два года спустя в Великобритании выходит новый «шедевр» Политковской под названием «Путинская Россия» — и вновь получает восторженную оценку в британской прессе.

«При этом президенте мы не сможем установить демократию в России и будем только возвращаться в прошлое. В этом смысле я не оптимист, и моя книга пессимистична, — заявила журналистка в интервью The Independent. — У меня в душе не осталось надежды. Только смена руководства дала бы мне надежду, но стоит политическая зима. Кремль возвращает страну в советское прошлое».

Как и все предыдущие литературные «шедевры» Политковской, новая книга была буквально пропитана ненавистью к российскому президенту и стране в целом. Эта ненависть была обильно приправлена классическим «набором специй»: от потасканной антисоветчины до уже приевшихся «зверств» Российских войск в отношении «мирных борцов за свободу» — ичкерийских террористов.

Но западному читателю только это и нужно было, и вот уже гонорары, авторские отчисления, литературные призы — сотни тысяч наличных долларов, евро, норвежских крон и британских фунтов стерлингов — снова льются щедрым дождем на «бескорыстную» правозащитницу. Европейские и американские критики захлебываются от восторга, рассказывая о смелости, честности и правдивости писательницы, не побоявшейся, понимаешь, открыто выступить против «кровавого режима в России». Это и понятно — русофобия всегда высоко ценилась и щедро финансировалась на Западе.

Сакральная жертва

7 октября 2006 года журналистку расстреляли из пистолета в лифте ее дома в центре Москвы.

Уже тогда всем было очевидно: день убийства оппозиционной журналистки был выбран организаторами преступления совершенно осознанно, поскольку он пришелся на день рождения российского президента.

Мировая пресса тогда взорвалась передовицами об убийстве в центре Москвы оппозиционной журналистки-правозащитницы. Несколько дней не утихали «стихийные» митинги возле российских посольств в европейских столицах. А британская газета The Observer и вовсе выдвинула бредовую версию, назвав мертвую Политковскую «подарком именинникам»:

«Анна Политковская — журналистка, сделавшая все для того, чтобы рассказать о грязной войне Кремля в Чечне... Она — неутомимый критик Кремля, и ее убийство бросает тень подозрения на секретные службы и промосковский режим в Чечне... Ее смерть произошла в день рождения президента Путина и два дня спустя после того, как один из самых горячих ее критиков, промосковский премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров, отпраздновал свое 30-летие. Все это вызвало предположения о том, что ее лишили жизни в качестве подарка обоим именинникам».

Чтобы понять, кому на самом деле предназначался тот чудовищный «подарок», достаточно поглядеть, что случилось дальше. 10 октября российский президент направился с давно запланированным визитом в Германию, где вместо дружественного приема встретил совершенно отравленную атмосферу и крайне негативное отношение со стороны местной прессы и политиков.

19 октября в Лондоне давний друг убитой журналистки Александр Литвиненко, получивший накануне британское подданство, сделал пугающее своей неадекватностью заявление о том, что Путин будто бы лично передавал угрозы Политковской, причем во всем этом участвовала… Ирина Хакамада. А еще через месяц после своего заявления Литвиненко скоропостижно умер от интоксикации неизвестным веществом. В чем, разумеется, были немедленно обвинены российские спецслужбы.

Не только дата убийства Политковской, но и место, и способ — все свидетельствует о том, что показной ликвидацией журналистки преступники добивались широчайшего международного резонанса, а вовсе не ставили своей целью отомстить за какие-то критические статьи или «расследования». При этом они не смогли даже вовремя промолчать.

«Очень важно, что это произошло в день рождения президента РФ, — заявил Борис Березовский в интервью «Новому региону» сразу после убийства Политковской. — Россия возвращается к языческим временам, это — чисто ритуальное убийство».

Неудивительно, что именно Березовского, как одного из основных покровителей и финансистов российской оппозиции, Следственный комитет России будет потом рассматривать в качестве возможного заказчика убийства Политковской.

Некоторые общавшиеся с Березовским журналисты вспоминали, что он как-то делился идеей «принести сакральную жертву в интересах демократии, чтобы все содрогнулись».

Под «звездно-полосатым» стягом

Громкое убийство Политковской вызвало показной шок и очередную волну критики российских властей не только в Европе, но и за океаном.

«Так же, как и многие россияне, американцы были шокированы и опечалены жестоким убийством Анны Политковской — занимавшейся расследованиями бесстрашной журналистки, которая пользовалась большим уважением в России и США», — говорилось в заявлении Джорджа Буша-младшего, распространенном пресс-службой Белого дома.

Госдеп США также выразил тогда свое возмущение и призвал российские власти немедленно расследовать преступление. Отдельно высказались и госсекретарь США Кондолиза Райс, и другие официальные лица.

И тут «внезапно» из этих американских заявлений выяснилась интересная подробность. Оказалось, что Анна Политковская с начала 1990-х являлась… натурализованной гражданкой Соединенных Штатов! Но как такое могло случиться?

Как пояснили в США, отец Анны Политковской, Степан Федорович Мазепа, когда у него в 1958 году родилась дочь, работал сотрудником миссии Украинской ССР при ООН. А согласно правилу общего права jus soli («право земли»), лица, родившиеся в Соединенных Штатах, обычно получают гражданство США при рождении.

В законе о гражданских правах от 9 апреля 1866 года, который через два года был ратифицирован в качестве четырнадцатой поправки к Конституции США, это положение формально закреплено в следующей формулировке: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов». Этот принцип сохраняет свою силу и в настоящее время.

Однако в случае с Политковской все не так просто, как хотелось бы это представить американским кураторам и российским оппозиционерам. Действие принципа «jus soli» не распространяется на определенных лиц, родившихся в Соединенных Штатах, таких как дети глав иностранных государств или дети иностранных дипломатов, и они не получают гражданства США.

Главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову по этому поводу даже пришлось объяснять свои собственные слова, когда он в передаче «Без посредника» рассказал, как именно Политковская оказалась гражданкой США.

«Детям иностранных дипломатов (а родители Анны были дипломатами Украинской ССР) автоматически не представляется гражданство, но сохраняется право на получение этого гражданства после совершеннолетия на основании просьбы. И именно это было в данном случае».

То есть уже в зрелом возрасте Политковская сознательно подала документы на гражданство США и прошла полную процедуру «инициации», обязательную для каждого, кто хочет стать настоящим американцем, включая клятву верности. Клятва была написана еще в 1778 году и дошла, с небольшими дополнениями, до настоящего времени.

Текст клятвы, которую Политковская сознательно давала при вступлении в ряды американцев, является отличным дополнением ее образа «бескорыстного борца с московским режимом». Напомним, чему именно она клялась:

«Я настоящим клятвенно заявляю, что я всецело и полностью отказываюсь от верности любому иностранному принцу, властелину, государству или суверенитету, чьим гражданином или подданным до этого была; я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки против всех врагов — внешних или внутренних; я буду нести истинную веру и верность Соединенным Штатам Америки».

Семена русофобии

Семена русофобии, брошенные Политковской в плодородную почву российской либеральной прессы, дают обильные всходы по сей день. По рецептам Политковской «оппозиционными» СМИ организуются информационные атаки на органы власти РФ, публикуются бесконечные истории об избитых ОМОНом, полицией и Росгвардией женщинах во время «мирных прогулок по Москве», о «занимающемся спортом» напротив мэрии дизайнере, которому «за это» переломали ногу.

Историю Политковской полезно знать и помнить тем юным «оппозиционерам», которые готовы бросаться за своих «вождей» на шеренги Росгвардии. Мораль тут очень проста: западным спонсорам «цветных революций» в России живые герои не нужны.