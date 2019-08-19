Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Зеленский и Нетаньяху договорились решить проблему невъездных украинцев

52
0 Оставить комментарий

Зеленский и Нетаньяху договорились решить проблему невъездных украинцев

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам будет легче попасть в Израиль. Глава государства отметил, что прежде Израиль массово отказывал жителям Украины в праве въезда на территории страну, теперь проблема невъездных украинцев будет решена.

«Последнее время наши страны активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему», — отметил Зеленский, выступая на совместном брифинге с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Украинский лидер подчеркнул, что украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля.

Нетаньяху пробудет в Киеве с 18 по 20 августа. В ходе визита израильского премьера «запланировано подписание двусторонних документов», а также участие в траурных мероприятиях в память о жертвах трагедии в Бабьем Яре. Это первая поездка израильского политика на Украину за последние 20 лет. В последний раз он посещал украинскую столицу в марте 1999 года.  

Глава израильского правительства пригласил Зеленского в Иерусалим. Ожидается, что визит украинского президента состоится уже на следующей неделе.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров