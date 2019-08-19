Президент ЦАР прибыл в Алиндао для запуска проектов развития страны

Банги, 19 августа. Президент ЦАР Фостен-Аркенж Туадера посетил расположенную на юге страны субпрефектуру Алиндао для запуска нескольких проектов развития в различных областях, сообщило издание Centrafriqueactu.

Глава ЦАР посетил 16 августа Алиндао, которое было местом трагических событий, совершенных вооруженными боевиками.

Туадера в ходе своей поездки открыл кампанию по вакцинации граждан против полиомиелита, также передал учебным заведениям Алиндао и других деревень в этом районе учебники и другие школьные материалы.

Президент ЦАР обратился к народу с призывом быть оптимистично настроенными к запущенным проектам.