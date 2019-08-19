Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Президент ЦАР прибыл в Алиндао для запуска проектов развития страны

346
0 Оставить комментарий

Президент ЦАР прибыл в Алиндао для запуска проектов развития страны

Банги, 19 августа. Президент ЦАР Фостен-Аркенж Туадера посетил расположенную на юге страны субпрефектуру Алиндао для запуска нескольких проектов развития в различных областях, сообщило издание Centrafriqueactu.

Глава ЦАР посетил 16 августа Алиндао, которое было местом трагических событий, совершенных вооруженными боевиками.

Туадера в ходе своей поездки открыл кампанию по вакцинации граждан против полиомиелита, также передал учебным заведениям Алиндао и других деревень в этом районе учебники и другие школьные материалы.

Президент ЦАР обратился к народу с призывом быть оптимистично настроенными к запущенным проектам.

infox - new
Источник: Centrafriqueactu
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров