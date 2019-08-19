Синоптики пообещали москвичам возвращение жары

Москва, 19 августа. Настоящее «бабье лето» придет в российскую столицу в уходящем августе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Москву после длительных холодов вернется летняя погода.

«В понедельник температура превысит 23-градусную отметку, а вот уже во вторник, в среду и в четверг будет по-настоящему летняя температура», — передает НСН слова синоптика.

Вильфанд отметил, что минимальная температура воздуха ночью на этой неделе в Москве составит до 18 градусов выше ноля. Кроме того, по его словам, затяжных осадков в виде дождя в ближайшие дни не ожидается, пишет «Вечерняя Москва».

Однако, предупредил он, кратковременные дожди ожидаются с 21 по 23 августа, а к концу недели в регионе снова станет прохладнее — температура воздуха снизится примерно на семь градусов.

Согласно информации метеорологического бюро, такая же погода ожидается в начале следующей недели, пишут «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что синоптики рекомендовали жителям Северной столицы «ловить лето».