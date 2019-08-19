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Рудковская возмутила подписчиков снимком в «детском» мини-платье

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Рудковская возмутила подписчиков снимком в «детском» мини-платье

Москва, 19 августа. Популярный российский продюсер Яна Рудковская возмутила подписчиков, выложив в Instagram снимок в коротком ярком платье. Фолловеры посчитали наряд 44-летней звезды слишком «детским».

«Да, стройная, но в таком возрасте столь короткие платья выглядят нелепо», — считает taliatasha.

«Такая смешная, чувствуется комплекс неполноценности», — написала dmitrievskaya6300.

«Ножки, конечно, хороши. Но назвать эту майку платьем язык не поворачивается. В длинном Яна гораздо изысканнее смотрится, соответственно своему возрасту», — отметила vyugalina.

«Вам нужен стилист и, надо сказать, срочно! Ведь вы уже мама троих детей! Кому, как не вам, знать, что скромность украшает человека», — считает maira_2018kz.

«Все молодится, а смотрится как дешевка в детских платьях», — возмутилась natasha_18_31.

Отметим, что многие подписчики Рудковской не согласились с критикой и встали на защиту своего кумира.

«Красивое фото, шикарный интерьер, идеальная девушка», — написала anastasiy2411.

«Яночка, даже не смейте сомневаться в своей красоте и привлекательности, вы в отличной форме и просто умница», — вступилась за Рудковскую irina.moroz78.

«Как девочка. Хотела бы и я так выглядеть за 40», — отметила olyashori.

«Яна шикарная и такая женственная», — считает everglade_official.

«И ножки чудные ее едва касались белой плитки! Прекрасна леди на все сто, нет обаятельной улыбки!» — поддержала Рудковскую в стихах kivorkovna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beautiful morning ????

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on

Отметим, что продюсер Димы Билана уже не в первый раз возмущает подписчиков своими образами. Ранее фолловеры заявили, что Рудковская «вытягивает» ноги на фото с помощью специальных программ. Чтобы опровергнуть обвинения, продюсер выложила у себя в Instagram видео, на котором продефилировала в коротком платье.

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Источник: Instagram
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