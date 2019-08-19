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Иностранные журналисты и дипломаты расскажут Госдуме о вмешательстве в дела РФ

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Иностранные журналисты и дипломаты расскажут Госдуме о вмешательстве в дела РФ

Москва, 19 августа. Журналисты и дипломаты выступят на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Мы будем приглашать и заслушивать журналистов, дипломатов, которых мы вправе обвинять в том, что они лгут и клевещет на нашу Родину, вмешивается в наши дела», — заявил Жириновский. 

После этого, по его словам, будет проведено расследование. 

«Подождите, она поработает год, потом сделаем выводы. Не хватит полномочий — добавим», — добавил Жириновский.

О работе комиссии рассказал также первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«В соответствии с регламентом Госдума вправе создать такую комиссию. Она будет выяснять эту информацию, анализировать ее, то есть расследовать эту ситуацию», — уточнил он.

Решение будет утверждено постановлением нижней палаты парламента после возобновления ее работы, добавил Исаев.

«Мы с вами помним, что Россию уже на протяжении нескольких лет периодически обвиняют во вмешательство в выборы, во внутренние дела других государств. Никаких доказательств представлено не было», — напомнил Исаев. 

Ситуация с вмешательством в дела РФ более чем очевидна, уточнил депутат.

Ранее Совет Госдумы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

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