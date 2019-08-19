В Госдуме хотят попросить агрегаторы изменить алгоритмы выдачи новостей

Москва, 19 августа. В Госдуме учитывают особенности работы алгоритмов новостных агрегаторов, однако все же обсудят возможность эти алгоритмы изменить. Соответствующие заявления сделали депутаты нижней палаты российского парламента после внеочередного заседания Совета Думы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что парламентарии решили перенести обсуждение данной темы на октябрь. Перед этим состоятся консультации с экспертным сообществом.

«Мы посчитали правильным сначала изучить вопрос с профессиональным сообществом, потому что есть особенности работы агрегаторов, и их надо учитывать. В них имеют значение заголовки ваших СМИ», — сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин

По его словам, депутаты пригласят для обсуждения представителей агрегаторов, которые в первую очередь формируют новостную повестку в Рунете (Рамблер, Мэйл.ру, СМИ2 и Яндекс. — Прим. ФАН).

Депутат Андрей Исаев заявил, что потребует от агрегаторов «возможность поменять алгоритм, который сеет панику». Он напомнил о возмутившем его недавнем случае, когда «два дня в топе «Яндекса» висела прямая ложь». Речь идет об информации о якобы запрете старых автомобилей, которая не выводилась из топа новостей.

Напомним, тему об искажении информации в новостях «Яндекса» депутаты подняли 14 августа, когда весь день в топе новостей российского агрегатора висел заголовок «В Государственной думе предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей», несмотря на опровержение со стороны Госдумы.