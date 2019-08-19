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Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль

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Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль

Киев, 19 августа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил украинского президента Владимира Зеленского посетить Израиль. С таким заявлением чиновник выступил на совместном брифинге в Киеве в понедельник.

«Хочу пригласить вас в Иерусалим», — сказал Нетаньяху, обращаясь к Зеленскому.

По его словам, стороны уже договорились, что визит Зеленского состоится на следующей неделе.

«Ну, если не на следующей, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу!», — добавил премьер Израиля.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с супругой прибыл в Киев в ночь на 19 августа. По информации пресс-службы украинского президента, в ходе визита израильского премьера «запланировано подписание двусторонних документов». Как отметил RT, стороны примут участие в траурных мероприятиях в память о жертвах трагедии в Бабьем Яре.

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Источник: ТАСС
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