В РФ отреагировали на слова экс-главы МИД Франции о причине нелюбви Европы к русским

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин назвал причину нелюбви европейцев к русским. По его словам, западные страны надеялись изменить Россию, но она им не поддалась. В Москве отреагировали на это заявление.
«Русские остались русскими. И мы на них за это злимся. Это ни демократический режим, как у нас, ни та диктатура, что прежде. Часть западного общества в бешенстве, но это так: мы Россию не изменим, она эволюционирует сама по себе, в своем ритме и в своей манере», — сказал экс-глава МИД Франции в интервью Le Figaro.
По мнению Ведрина, отношение европейцев к России должно быть «требовательным и бдительным, но не мстительным и фанатичным». Он призвал Запад прекратить навязывать свои ценности всему миру, а Париж — налаживать отношения с лидерами всех государств, особенно — с Россией.
Политолог Алексей Мартынов, возглавляющий Международный институт новейших государств, полагает, что интервью Ведрина свидетельствует о том, что Европа в целом готова изменить свой подход к России.
«Лет, наверное, 500 как существуют два подхода в отношении Европы к России. Первый — уничтожить. Второй — договориться. Уничтожить в XIX веке пробовали один раз, в ХХ — дважды. Сейчас попробовали через вот эти гибридные, разнообразные санкционные вещи и так далее. Очевидно, что опять не получается. Нужно договариваться — вот и все.
Кстати говоря, Франция здесь имеет все шансы стать первой, стать той страной, которая будет медиатором диалога Европы с Россией, особенно когда уходит канцлер ФРГ Ангела Меркель», — сказал Мартынов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Но политолог Михаил Синельников-Оришак с коллегой не согласился. Он заявил, что французы «всегда относились к нам [русским], как к людям второго сорта». В качестве подтверждения этих слов аналитик привел пример, когда перед выходом из Москвы Наполеон приказал взорвать Кремль, но он не подорвался по чистой случайности, а русские, уходя из Парижа, даже подумать не могли о том, чтобы взорвать Версаль.
«Дело в том, что для Европы всегда был свойственен определенный национализм. Квинтэссенцией его был Гитлер именно потому, что он возвел это в абсолют. Именно поэтому с ним не договорились англичане — потому что — как это так? — немцы будут впереди.
Именно поэтому погибла Британская империя. Чемберлен пытался ее спасти и мог бы это сделать. Но они вынужденно стали с нами союзниками. А мы неправильно на это смотрим, потому что у нас есть какая-то тяга к Европе, нам почему-то очень важно, что она скажет. А нам не должно быть это важно от слова «совсем»», — заявил Синельников-Оришак.