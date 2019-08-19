В РФ отреагировали на слова экс-главы МИД Франции о причине нелюбви Европы к русским

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин назвал причину нелюбви европейцев к русским. По его словам, западные страны надеялись изменить Россию, но она им не поддалась. В Москве отреагировали на это заявление.

«Русские остались русскими. И мы на них за это злимся. Это ни демократический режим, как у нас, ни та диктатура, что прежде. Часть западного общества в бешенстве, но это так: мы Россию не изменим, она эволюционирует сама по себе, в своем ритме и в своей манере», — сказал экс-глава МИД Франции в интервью Le Figaro.

По мнению Ведрина, отношение европейцев к России должно быть «требовательным и бдительным, но не мстительным и фанатичным». Он призвал Запад прекратить навязывать свои ценности всему миру, а Париж — налаживать отношения с лидерами всех государств, особенно — с Россией.

Политолог Алексей Мартынов, возглавляющий Международный институт новейших государств, полагает, что интервью Ведрина свидетельствует о том, что Европа в целом готова изменить свой подход к России.

«Лет, наверное, 500 как существуют два подхода в отношении Европы к России. Первый — уничтожить. Второй — договориться. Уничтожить в XIX веке пробовали один раз, в ХХ — дважды. Сейчас попробовали через вот эти гибридные, разнообразные санкционные вещи и так далее. Очевидно, что опять не получается. Нужно договариваться — вот и все. Кстати говоря, Франция здесь имеет все шансы стать первой, стать той страной, которая будет медиатором диалога Европы с Россией, особенно когда уходит канцлер ФРГ Ангела Меркель», — сказал Мартынов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Но политолог Михаил Синельников-Оришак с коллегой не согласился. Он заявил, что французы «всегда относились к нам [русским], как к людям второго сорта». В качестве подтверждения этих слов аналитик привел пример, когда перед выходом из Москвы Наполеон приказал взорвать Кремль, но он не подорвался по чистой случайности, а русские, уходя из Парижа, даже подумать не могли о том, чтобы взорвать Версаль.