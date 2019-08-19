В московском Музее Победы отпраздновали День фронтовой собаки. ФАН-ТВ

В московском Музее Победы третий год подряд проводятся тематические мероприятия, посвященные подвигам служебных собак. Причем внимание обращают как на исторические, так и на современные достижения четвероногих друзей человека.

В Музее Победы, наряду с образцами немецкой и советской военной техники, стоит памятник Фронтовой собаке. Сотрудники музея зовут ее Дина. Об истории этого символа, а также о сути и значении всего праздника, рассказала начальник отдела массовых мероприятий Севостьянова Юлия.

«Этот памятник был открыт в 2013 году, по многочисленным просьбам наших ветеранов. Он установлен Российским военно-историческим обществом. Праздник, посвященный подвигам фронтовых собак Великой Отечественной войны, мы проводим третий год. Этот памятник — это, конечно, собирательный образ», — рассказала Юлия.

О современном использовании служебных собак, а также о том, почему без них не получится обойтись, рассказал командир кинологического взвода Росгвардии лейтенант Кирилл Веретянин.

«Наши четвероногие питомцы оказывают нам очень большую помощь. Легче за год-два подготовить служебную собаку, чем потерять бойца, солдата, своего товарища. Собак невозможно заменить роботами, к тому же, подобное усложнение, «роботизация» всего подряд негативно скажется на безопасности государства», — отмечает лейтенант Кирилл Веретянин.

Праздник привлек множество посетителей. Особенно понравилось на нем детям.