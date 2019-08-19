Британские исследователи «вторжения РФ на Украину» оказались из Киева

Участник ликвидации «Иловайского котла» Владимир Александров опроверг в интервью Федеральному агентству новостей заявление британской группы Forensic Architecture об участии российских войск в боевых действиях в Донбассе в августе—сентябре 2014 года. Более того, как выяснило ФАН, сама эта группа оказалась фейковой структурой, созданной на деньги западных фондов выходцами с постсоветского пространства, главным образом украинцами и грузинами.

Ранее РБК со ссылкой на британское издание The Guardian обнародовал «выводы Forensic Architecture об «участии ВС РФ» в боях под Иловайском в Донецкой народной республике. Свои изыскания группа проводила по заказу «Европейского центра защиты прав человека» (ЕЦЗПЧ).

В Forensic Architecture заявили, что анализ спутниковых снимков Донбасса за 2014 год будто бы позволил им обнаружить автоколонны российских военных и танки Т-72Б3, которые стоят на вооружении ВС РФ. В группе считают, что разработали «принципиально новый способ представления доказательств», который сжимает массив информации из сотен источников «в упорядоченный нарратив».

Свидетельство ополченца

ФАН обратилось за разъяснениями к непосредственному участнику ликвидации «Иловайского котла», добровольцу из Киева Владимиру Александрову, позывной «Кеп». В дни боев за Иловайск он командовал сводным отрядом ополчения ДНР в районе Снежное—Саур-Могила.

Александров не сомневается, что выводы Forensic Architecture — чистой воды фейк.

«Это как раз редкий случай, когда британские «эксперты» переплюнули британских ученых, — заявил собеседник ФАН. — Они который год рассказывают про «российские танки Т-72Б3», якобы участвовавшие в боях. Ну так покажите фото- и видеосъемки этих танков, снимки аэрокосмической разведки, спутниковые снимки! Куда ехали, откуда...»

Вместо этого публике опять преподносятся «доказательства» в стиле «хайли-лайки», отметил Александров.

«Эти «эксперты», похоже, насмотрелись по «Звезде» танковых биатлонов, просушили штаны и давай вставлять в «расследования» знакомые названия техники. Мол, верьте нам на честное джентльменское слово!» — иронизирует участник ликвидации «Иловайского котла».

Но самое главное — среди участников той операции по разгрому украинских войск не было никаких российских военных, свидетельствует Александров. В боевых действиях против ВСУ и «добробатов» участвовали главным образом жители Донбасса и выходцы из ряда регионов Украины. Из России там были лишь добровольцы, а вовсе не военнослужащие регулярных частей ВС РФ, говорит собеседник ФАН. Никакой новейшей российской техники там тем более не было.

«Как непосредственный участник тех событий, могу засвидетельствовать, что воевали мы во время захлопывания «Иловайского котла» плечом к плечу с ребятами из так называемой «Шахтерской дивизии», — вспоминает он. — Парни все местные были. Духовитые, храбрые, но половина из них поначалу не знала, с какой стороны автомат в руки взять. И позиции свои они расположили в траншеях, отбитых у поляков, а также в тракторной мастерской, в самой низине».

Александр рассказал ФАН, что он и его соратники, как более опытные бойцы, помогали местным ребятам, учили их, показывали, что да как.

«Позиции помогли оборудовать на господствующей высоте. Поскольку нашу группу хорошо снарядили волонтеры, дай бог им здоровья, то мы с ними поделились снаряжением и обмундированием. Они этому как дети радовались!» — отметил «Кеп».

При этом в его группе были и россияне.

«Что касается нашей группы и других — то у нас, действительно, много было добровольцев из России. Но ребята ехали, и стар и млад, по зову сердца, — рассказал Александров. — От 18 до 56 лет, кем только они на гражданке ни были: и программистами, и менеджерами, и водителями. Даже целый академик из Питера был! Макс Медведев, позывной «Физрук», погиб 23 августа 2014 года у села Лисичье, Царствия Небесного ему и всем павшим ребятам! Но частей кадровой Российской армии у нас отродясь не было».

Воевать учились в «Танках»

Что же касается танков, то впервые группа «Кэпа» увидела их в Донбассе только 10 августа.

«Целых девять штук! Старенькие советские Т-64 и Т-72... Мы шли с ними вместе в район Антрацита. Ох, сколько ж было в нас уверенности, что теперь точно победим! Неважно, что старье — главное, что наконец-то появилась броня!» — поделился воспоминаниями Александров.

Только когда бойцы пришли на место и начали общаться с танкистами, их оптимизм поубавился. Оказалось, что часть танков — это отбитые у украинской стороны трофеи, а остальные бронемашины были взяты с местных донецких складов, где долгие годы хранились, мягко говоря, в неважных условиях.

«Половины электроники у танков не было, движки дышали через раз, автоматы заряжания работали как бог на душу положит. И самое главное — каждый второе орудие не имело бойка в ударнике… То есть, грубо говоря, чтобы выстрелить, нужно было в капсуль снаряда кувалдой влупить. Вот так мы и воевали на «новейших российских танках», — рассказал участник войны в Донбассе.

При этом «Кэпу» как-то довелось увидеть в Донбассе танк Т-72 и даже пообщаться с его экипажем.

«В сентябре 2014 года, во время боев за Ждановку, когда укры там сидели в котле, у нас в Ольховке целый 72-й танк был, — сообщил он. — Танкисты молодцы — постоянно, практически каждый день гасили укровские попытки прорыва».

Украинцы бросали в бой по 3—4 танка, вспоминает Александров, однако ополченцы всякий раз отгоняли их и даже подбили одну бронемашину.

«Мы видели с высоты, как наши танкисты вели бой, как маневрировали за терриконами. Ну, думаем, из Кантемировской приехали, никак не меньше... А вечером, когда они к нам на огонек зашли и под рюмочку чая разговорились, мы очень удивились, — продолжил рассказ собеседник ФАН. Мы-то думали, что там асы танковой войны, а оказалось, что экипаж — друзья из Новосибирска, учитель истории и охранник в детском садике!»

Как выяснилось, танкистов за неделю обучили всему с нуля уже в Донбассе.

«Мы приуныли. Говорю им: лучше бы вы нам не рассказывали этого, мы-то думали, что вы кадровые вояки. Они ржут: оказалось, что их за две недели в Торезе обучили, как на танке кататься, — так они и прибыли к нам в усиление. А до войны, говорят, мы в игрушку «Танки» рубились очень много. Поняли там, как танком маневрировать, чтоб от попаданий уходить», — поведал Владимир Александров.

В заключение ополченец призвал взглянуть в корень ситуации, напомнив, кто именно вбросил украинский фейк в российскую информационную сферу.

«РБК и прочие аффилированные с «МБХ-медиа» структуры активно работают на раскачку майдана в России и поэтому не гнушаются дешевыми фейками из разряда «ОМОН Росгвардии набирает снайперов для отстрела протестующих по объявлениям в Интернете», — констатировал он.

Сборище русофобов

Чтобы понять, чью версию отстаивает Forensic Architecture, достаточно приглядеться к их заказчику и спонсору — «Европейскому центру защиты прав человека». Здесь, как говорится, пробы негде ставить.

ЕЦЗПЧ был основан в 2003 году группой самозваных «адвокатов-правозащитников и экспертов по подаче жалоб в ЕСПЧ». С 2003 по 2012 годы центр существовал на базе Лондонского университета Метрополитен, а в начале 2013 года присоединился к Мидлсекскому университету.

В «Международный наблюдательный комитет» организации под председательством сотрудника по правам человека в Грузии и эксперта соросовского института «Открытое Общество» Бесариона Бохашвили входят только уроженцы бывших союзных республик: Украины, Грузии, Армении, Азербайджана.

Некоторые из них при этом совмещали работу в ЕЦЗПЧ со статусом госчиновника, как, например, бывший заместитель министра юстиции Украины и юрисконсульт главы Секретариата президента Украины при Ющенко Дмитро Котляр. При Порошенко Котляр входил в Национальный совет по реформам, а сейчас он руководит программой в «Международном фонде Ренессанс», входящем фонд Сороса «Открытое общество».

Взглянем на других сотрудников ЕЦЗПЧ.

Тамара Гварамадзе работала на госслужбе в Грузии, а также координировала проекты Агентства США по международному развитию (USAID).

Галя Койнаш — член Харьковской правозащитной группы, как прямо сказано на сайте организации. В особенности она «интересуется вопросами» пропаганды и манипуляции общественным мнением.

Антон Бурков — штатный юрист в НКО с «говорящим» названием «Сутяжник» в Екатеринбурге.

Анна Севортян — бывший директор организации Human Rights Watch—Россия, являлась действительным членом фонда «Галина Старовойтова» в Центре Вильсона в Вашингтоне.

Исключение составляет профессор лондонского Биркбек-колледжа Билл Бауринг, который и основал организацию.

В «Консультативный совет» ЕЦЗПЧ входят известные русофобы, такие как Элизабет Тиг, в советское время работавшая на «Радио Свобода — Свободная Европа» на должности советолога. Затем Тиг стала аналитиком по вопросам российской внутренней и внешней политики в министерстве иностранных дел Великобритании, работала в британском посольстве в Москве. За свою деятельность она награждена Орденом Британской империи.

Другой известный «специалист по России» — бывший начальник московского представительства The Guardian Люк Хардинг. В 2011 году ему было отказано во въезде в Россию за постоянное нарушение правил аккредитации. Хардинг неоднократно посещал зону с режимом контртеррористической операции и не ставил об этом в известность российские власти, о чем пришлось заявить главе МИД РФ Сергею Лаврову на пресс-конференции в Москве.

Хардинг известен своими книгами, в которых он активно продвигает свои русофобские фантазии. Чего стоят одни лишь их названия: «Государство мафии: как один репортер стал врагом жестокой новой России», «Очень дорогой яд: полная история убийства Литвиненко» или «Сговор: секретные встречи, грязные деньги, и как Россия помогла победе Дональда Трампа».

Характерно, что деятельность Европейского центра защиты прав человека, не имеющего никакого официального статуса, щедро финансируется Конгрессом США через Национальный фонд в поддержку демократии (NED), а также Фондом Сороса. Несколько лет подряд ЕЦЗПЧ получал деньги напрямую от МИД Великобритании.

Напомним, что ожесточенные бои за Иловайск и близлежащие районы, получившие название «Иловайский котел», шли около месяца, с 7 августа по 3 сентября 2014 года. Одна из решающих операций в ходе гражданской войны на Украине закончилась разгромом киевской группировки и переходом региона под контроль Донецкой народной республики.