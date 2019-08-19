Две новые лавы введут в эксплуатацию в ЛНР

Луганск, 19 августа. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию две новые лавы на шахтах государственного унитарного предприятия «Центруголь». Об этом на совещании с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым доложил замглавы ведомства Сергей Чуприн, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Самые основные задачи на ближайший период — это ввод двух новых очистных забоев на ГУП «Центруголь». На завтра (20 августа. — Прим. ФАН) запланирован ввод в эксплуатацию лавы на шахте «Белореченская», на что мы затратили определенные объемы денежных средств и времени для подготовки ввода в эксплуатацию этой лавы. В первой декаде сентября мы ожидаем ввод в эксплуатацию лавы в шахтоуправлении «Луганское», который точно так же был связан с большой затратной частью в общем по предприятию «Центруголь». Это первая лава на шахте «Луганское» после боевых действий», — рассказал Чуприн.

Он указал, что шахтоуправление «Луганское» сильно пострадало от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому очень много усилий и денежных средств понадобилось для его восстановления.

«Эти два мероприятия (открытие новых лав. — Прим. ФАН), которые мы ожидаем в ближайшее время, позволят нам увеличить реализацию угольной продукции, которая так необходима нам для восполнения всех этих затрат, для выплаты достойной заработной платы нашим шахтерам», — добавил замминистра.

Председатель правительства ЛНР поблагодарил коллектив и руководство Минтопэнерго за продуктивную работу и пожелал открытия еще большего количества новых лав для перспективного развития угольной промышленности республики.