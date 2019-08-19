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Врач рассказал, чем опасны кошачьи царапины

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Врач рассказал, чем опасны кошачьи царапины

Москва, 19 августа. Полученные от кошек царапины могут вызвать у человека серьезное заболевание, заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

Медик отметил, что коты являются носителями бактерии бартонелла, которая может вызвать у человека серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, здоровый организм может справиться с этой бактерией самостоятельно, но если есть иммунный дефицит, то у человека может наблюдаться увеличение лимфоузлов. При этом, отметил доктор, между получением царапины и увеличением лимфоузла может пройти от полутора до шести месяцев.

«Узлы могут оставаться увеличенными тоже несколько месяцев и приходить в норму сами, но если вдруг появляются признаки воспаления, то потребуется лечение антибиотиками», — приводит издание «Русская весна» слова Комаровского.

Врач рассказал, чем опасны кошачьи царапины

Врач также напомнил, что если рана на лице, рваная рана, если края раны расходятся более чем на семь миллиметров, глубокая рана длиннее двух сантиметров, если не удается остановить кровотечение, если царапина покраснела, опухла и горячая, то пострадавшему нужно обязательно посетить врача. По его словам, увеличенные лимфоузлы могут быть признаком серьезных заболеваний, в том числе рака, отметила «Вечерняя Москва».

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Источник: Русская весна
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