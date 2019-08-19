Японские ученые нашли способ выбрать пол будущего ребенка

Токио, 19 августа. Японские ученые из Университета Хиросимы разработали новую технологию выбора пола при искусственном оплодотворении. Метод основан на различиях сперматозоидов с Х- и Y-хромосомами в движении.

Пока генетики опробовали найденный ими способ только на мышах, однако считают, что в теории принцип будет действовать и в отношении людей.

«Это первое исследование, которое продемонстрировало функциональные различия, то есть способность к оплодотворению между X-сперматозоидом и Y-сперматозоидом», — рассказал Масаюки Шимада.

Ученые выяснили, что при помощи особого вещества можно замедлять сперматозоиды с Х-хромосомой и освобождать дорогу Y-хромосоме. Результаты исследования показали, что от более медленных Х-хромосом в 81% рождались самки, а от подвижных Y — самцы.

Теперь генетикам предстоит выяснить, будет ли вещество воздействовать на сперму человека, поскольку в ней должны находиться специальные рецепторы. Если исследование японских ученых завершится успешно, планировать и выбирать пол будущего ребенка станет гораздо проще.

Ранее сообщалось, что российские и эстонские медики в ближайшее время создадут одну из самых крупных коллекций образцов крови диабетиков. С ее помощью можно будет понять, какие генетические мутации являются триггерами развития этой болезни и как можно это предотвратить. Во Всемирной организации здравоохранения уточнили, что сахарным диабетом в настоящее время страдают 347 миллионов человек.