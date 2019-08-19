Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Японские ученые нашли способ выбрать пол будущего ребенка

50
0 Оставить комментарий

Японские ученые нашли способ выбрать пол будущего ребенка

Токио, 19 августа. Японские ученые из Университета Хиросимы разработали новую технологию выбора пола при искусственном оплодотворении. Метод основан на различиях сперматозоидов с Х- и Y-хромосомами в движении.

Пока генетики опробовали найденный ими способ только на мышах, однако считают, что в теории принцип будет действовать и в отношении людей.

«Это первое исследование, которое продемонстрировало функциональные различия, то есть способность к оплодотворению между X-сперматозоидом и Y-сперматозоидом», — рассказал Масаюки Шимада.

Ученые выяснили, что при помощи особого вещества можно замедлять сперматозоиды с Х-хромосомой и освобождать дорогу Y-хромосоме. Результаты исследования показали, что от более медленных Х-хромосом в 81% рождались самки, а от подвижных Y — самцы. 

Теперь генетикам предстоит выяснить, будет ли вещество воздействовать на сперму человека, поскольку в ней должны находиться специальные рецепторы. Если исследование японских ученых завершится успешно, планировать и выбирать пол будущего ребенка станет гораздо проще.

Японские ученые нашли способ выбрать пол будущего ребенка

Ранее сообщалось, что российские и эстонские медики в ближайшее время создадут одну из самых крупных коллекций образцов крови диабетиков. С ее помощью можно будет понять, какие генетические мутации являются триггерами развития этой болезни и как можно это предотвратить. Во Всемирной организации здравоохранения уточнили, что сахарным диабетом в настоящее время страдают 347 миллионов человек.

infox - new
Источник: Plos One
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров