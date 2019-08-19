Мамаев и Кокорин в сентябре могут выйти на свободу по УДО

Москва, 19 августа. Суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева, а также Александра и Кирилла Кокориных, которые были осуждены за пьяные драки в Москве.

Судебное заседание состоится утром. Прошение Александра Кокорина рассмотрят в 9 часов утра, прошение его брата — в 10 часов, прошение Мамаева — в 11 часов.

Напомним, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев был приговорен к 1 году и пяти месяцам лишения свободы, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл — к году и шести месяцам колонии. Все трое были признаны виновными в хулиганстве.

Следствие установило, что в октябре 2018 года спортсмены устроили две драки в центре Москвы. В одной из них пострадали глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, а также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В другой — водитель журналистки Первого канала Виталий Соловчук.

По словам начальника колонии, жалоб на спортсменов у администрации исправительного учреждения нет. Заключенные делают зарядку, ходят на работу, посещают местный храм и проводят свободное время в библиотеке, а иногда играют в футбол за местную команду.

Ранее Кокорин заявил, что после освобождения из колонии хочет продолжить свою карьеру в петербургском «Зените». Он подчеркнул, что горячо любит команду и благодарен за поддержку тренеру Сергею Семаку, что готов играть бесплатно. А Павел Мамаев сообщил, что хотел бы играть за сборную России.