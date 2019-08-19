Европа устала от Украины и хочет изменить отношения с Россией, заявил эксперт

Киевский журналист Дмитрий Гордон сообщил о потеплении отношения Европы к России. По словам Гордона, Европа скоро перестанет защищать интересы Украины. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Тот факт, что Европа устала от Украины и хочет изменить свои отношения с Россией, для многих очевиден и понятен, считает главный редактор портала «Альтернатива», политолог и публицист Андрей Ваджра. Одни об этом начинают говорить, другие молчат, но думают то же самое. Гордон озвучил очевидную вещь, отмечает политолог.

По мнению Гордона, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сможет сделать ничего для урегулирования конфликта между Киевом и Москвой.

«Как ничего не смогли сделать ни Ангела Меркель, ни Франсуа Олланд, потом Эммануэль Макрон, другие лидеры стран», — считает журналист.

«Европа потеплела по отношению к России, российскую делегацию вернули в ПАСЕ, Макрон готовится принимать президента РФ Владимира Путина у себя в загородной резиденции», — подчеркнул Гордон.

Журналист обратил внимание, что у Украины «нет друзей», которые бы помогали отстаивать ее интересы. По словам Гордона, проблемы Украины никого больше в мире не волнуют. А европейские и американские партнеры, к которым на Украине относятся с уважением, уже много раз предали ее.

Однако Дмитрий Гордон непоследователен в своих заявлениях, все зависит от того, какое у него настроение, в свою очередь комментирует Андрей Ваджра.

«Поэтому у него часто идут заявления по поводу «перемоги», которой добьется Украина в борьбе с Россией, а затем, через какое-то время, он делает противоположные заявления. Поэтому не следует большое внимание уделять заявлениям Гордона. Не та фигура, и как мыслителя, и как человека... Гордон, скорее всего, из тех киевских клоунов, которые развлекают публику, но не более того», — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Европа действительно устала от санкций и конфронтации. Европа хочет мира и хочет зарабатывать деньги на отношениях с Россией, полагает публицист.

«Европа устала от Украины. Также в Европе ждут стабильности в поставках российского газа. Поэтому с каждым днем Европа настраивается все более позитивно в отношении России. А что будет в конечном итоге, время покажет. Тут играет роль большое количество факторов», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.