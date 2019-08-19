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ФАН-ТВ
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ФАН ответит на вопросы о Классификаторе СМИ в режиме онлайн

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Федеральное агентство новостей (ФАН) 21 августа впервые в своей истории проведет онлайн-конференцию, в ходе которой руководитель проекта Евгений Зубарев ответит на вопросы, связанные с Классификатором СМИ.

Напомним, публикация Классификатора СМИ вызвала большой ажиотаж среди представителей русскоязычных изданий. Разделение прессы на пять больших категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические СМИ вызвало неоднозначную реакцию. Мы готовы публично разъяснить свою позицию и ответить на главный вопрос: почему в условиях информационной войны россияне должны иметь право и возможность оценивать объективность средств массовой информации, из которых они эту информацию черпают.

Западные интернет-монополисты давно применяют подобный инструмент: Google, Facebook, Twitter и даже Википедия не только маркируют неугодные СМИ, как правило, российские, оскорбительными пометками, но также ограничивают или вообще запрещают распространение информации от независимых источников.

ФАН ответит на вопросы о Классификаторе СМИ в режиме онлайн

«Сам факт информационной войны Запада против России не оспаривается даже прозападными наблюдателями: в Рунете активно работают десятки, если не сотни, порталов, на которых тиражируется ложная информация о России, фабрикуются фейковые репортажи и расследования, в которых россияне предстают в негативном свете, а их геополитические противники, напротив, показываются исключительно позитивно.

Результатом такой пропаганды является расчеловечивание образа жителя России, превращение его в публичную мишень для атаки сначала в информационном пространстве, а затем уже и в возможной реальной войне. Так, именно фейк американских СМИ о наличии у Ирака оружия массового поражения стал поводом сначала для массированных информационных атак на эту страну, а затем и физического ее уничтожения в ходе вторжения сил НАТО. Аналогичным образом были атакованы и другие страны, осмелившиеся противостоять Западу: Югославия, Ливия, Сирия, Венесуэла, Египет и другие.

Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду.

Итак, до встречи на онлайн-конференции 21 августа, в среду, в 15.00 на площадках ФАН», — приглашает Евгений Зубарев.

Трансляция пройдет на канале ФАН-ТВ в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6m5az_cmJco-ULgoWvFRfg

Свои вопросы присылайте в мессенджере Telegram по адресу: https://t.me/fantv_live

ФАН ответит на вопросы о Классификаторе СМИ в режиме онлайн

Справка

Федеральное агентство новостей (ФАН) — крупнейшее новостное издание Рунета, основанное в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Всего за несколько лет наше агентство вошло в топ крупнейших русскоязычных СМИ, показав впечатляющую динамику роста посещаемости и цитируемости. На сегодня это 30 миллионов просмотров в месяц, 15 миллионов уникальных пользователей, вхождение в топ-30 самых цитируемых русскоязычных сайтов и в топ-5 самых цитируемых информагентств Рунета.

Корреспонденты ФАН работают не только в России, но и по все миру: на Украине, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке — всюду, где происходит события, заслуживающие внимания нашей аудитории.

Журналисты Федерального агентства новостей напрямую работают с ньюсмейкерами — министрами, депутатами всех уровней, сенаторами, руководителями ведомств и крупнейших компаний.

Деятельность ФАН отмечена публичными наградами различных российских ведомств.

Кроме того, наша деятельность вызывает показательную реакцию со стороны русофобов и прочих информационных недругов России: ФАН внесено в санкционные списки правительств США и Украины, а крупнейшие американские интернет-монополисты дискриминируют ФАН на площадках Google, Facebook, Twitter и даже в Википедии.

 

 

 

 

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