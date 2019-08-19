ФАН ответит на вопросы о Классификаторе СМИ в режиме онлайн

Федеральное агентство новостей (ФАН) 21 августа впервые в своей истории проведет онлайн-конференцию, в ходе которой руководитель проекта Евгений Зубарев ответит на вопросы, связанные с Классификатором СМИ.

Напомним, публикация Классификатора СМИ вызвала большой ажиотаж среди представителей русскоязычных изданий. Разделение прессы на пять больших категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические СМИ вызвало неоднозначную реакцию. Мы готовы публично разъяснить свою позицию и ответить на главный вопрос: почему в условиях информационной войны россияне должны иметь право и возможность оценивать объективность средств массовой информации, из которых они эту информацию черпают.

Западные интернет-монополисты давно применяют подобный инструмент: Google, Facebook, Twitter и даже Википедия не только маркируют неугодные СМИ, как правило, российские, оскорбительными пометками, но также ограничивают или вообще запрещают распространение информации от независимых источников.

«Сам факт информационной войны Запада против России не оспаривается даже прозападными наблюдателями: в Рунете активно работают десятки, если не сотни, порталов, на которых тиражируется ложная информация о России, фабрикуются фейковые репортажи и расследования, в которых россияне предстают в негативном свете, а их геополитические противники, напротив, показываются исключительно позитивно. Результатом такой пропаганды является расчеловечивание образа жителя России, превращение его в публичную мишень для атаки сначала в информационном пространстве, а затем уже и в возможной реальной войне. Так, именно фейк американских СМИ о наличии у Ирака оружия массового поражения стал поводом сначала для массированных информационных атак на эту страну, а затем и физического ее уничтожения в ходе вторжения сил НАТО. Аналогичным образом были атакованы и другие страны, осмелившиеся противостоять Западу: Югославия, Ливия, Сирия, Венесуэла, Египет и другие. Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду. Итак, до встречи на онлайн-конференции 21 августа, в среду, в 15.00 на площадках ФАН», — приглашает Евгений Зубарев.

Трансляция пройдет на канале ФАН-ТВ в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6m5az_cmJco-ULgoWvFRfg

Свои вопросы присылайте в мессенджере Telegram по адресу: https://t.me/fantv_live

Справка

Федеральное агентство новостей (ФАН) — крупнейшее новостное издание Рунета, основанное в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Всего за несколько лет наше агентство вошло в топ крупнейших русскоязычных СМИ, показав впечатляющую динамику роста посещаемости и цитируемости. На сегодня это 30 миллионов просмотров в месяц, 15 миллионов уникальных пользователей, вхождение в топ-30 самых цитируемых русскоязычных сайтов и в топ-5 самых цитируемых информагентств Рунета.

Корреспонденты ФАН работают не только в России, но и по все миру: на Украине, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке — всюду, где происходит события, заслуживающие внимания нашей аудитории.

Журналисты Федерального агентства новостей напрямую работают с ньюсмейкерами — министрами, депутатами всех уровней, сенаторами, руководителями ведомств и крупнейших компаний.

Деятельность ФАН отмечена публичными наградами различных российских ведомств.

Кроме того, наша деятельность вызывает показательную реакцию со стороны русофобов и прочих информационных недругов России: ФАН внесено в санкционные списки правительств США и Украины, а крупнейшие американские интернет-монополисты дискриминируют ФАН на площадках Google, Facebook, Twitter и даже в Википедии.