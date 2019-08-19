Володин обвинил связанные с госфондами США СМИ в попытке вмешательства в дела РФ 

Москва, 19 августа. СМИ, аффилированные с госфондами США, сделали все, чтобы вмешаться во внутренние дела России. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее Совет Госдумы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Если говорить о той информации, которая сегодня обсуждалась, в первую очередь, это Deutsche Welle», — заявил Володин, отвечая на вопрос о том, кто, по информации парламентариев, вмешивался в дела России.

Он также обратил внимание на активное участие представителей США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть информация — и Госдеп, и посольство, и средства массовой информации, аффилированные с государственными фондами Соединенными Штатами сделали все для того, чтобы вмешаться во внутренние дела Российской Федерации, была попытка формировать мнение граждан России», — добавил он.

Это делалось в нарушение российских законов, что совершенно недопустимо, уточнил Володин.

Напомним, решение о создании комиссии будет утверждено постановлением Госдумы после возобновления ее работы. Первое заседание запланировано на 30 августа.