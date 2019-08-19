СМИ узнали о фотографе, подкупившем охрану морга ради снимков голой Монро

Нью-Йорк, 19 августа. Тело американской киноактрисы и модели Мэрилин Монро было заснято в морге фотографом, который подкупил охранников двумя бутылками виски. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, фотограф Ли Винер смог отснять пять кассет пленки с телом скончавшейся от передозировки наркотическими препаратами звезды. Три кассеты он отправил в издание Time, которое выпустило номер со снимком тела секс-символа 1950-х годов с биркой на большом пальце ноги. Другая фотокарточка голой актрисы вызвала возмущение фанатов, пишет «Царьград».

Сын фотографа рассказал, что отец спрятал две оставшиеся кассеты и не стал никому об этом говорить. Он хранил их в сейфе, о местонахождении которого никто не в курсе.

Сам Ли Винер скончался в 1993 году.

Как отмечается в новой документальной ленте, тело артистки оставалось невостребованным в морге более суток.

Мэрилин Монро скончалась на 37-м году жизни в своем доме в Калифорнии.

В 2017 года в Сети впервые были опубликованы неизвестные уникальные снимки, на которых изображена звезда Голливуда Мэрилин Монро. Отмечалось, что в течение долгих лет эти фото хранились у подруги актрисы, но в итоге ушли с молотка на аукционе за 2240 долларов.