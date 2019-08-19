Сирия новости 19 августа 16.30: МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке боевиков, в Ракке курды арестовывают медиактивистов

Сирия, 19 августа. МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке боевиков. В Ракке курды арестовывают медиактивистов. В Хаме ВВС Сирии наносят удары по укрытиям радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атакуют расположения джихадистов в Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигается в Хаме и на юге провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с САА в южной части Идлиба.

Курды: в Ракке задержали ряд медиактивистов по подозрению в пособничестве боевикам ИГИЛ1, взяли на себя ответственность за взрыв КПП на севере Алеппо, в результате которого погибло четыре протурецких боевика.

ВС Турции: направили в Идлиб еще три военных конвоя техники, провели разведывательный вылет над Хан-Шейхуном и Кафр-Увейдом, ударили с воздуха по опорным пунктам курдских радикалов YPG в на севере Алеппо в районе города Тель-Рифат.

Международная коалиция: совместно с курдами провели рейд в Ракке.

Провинция Алеппо

Нападения курдских радикалов на расположения турецкой армии и лояльных им боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) спровоцировали армию Турции на ответные действия. В районе города Тель-Рифат ВВС Турции ударили по местам предположительного расположения опорных пунктов боевого крыла «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает информагентство Halab Today TV. По сообщению курдского портала ANHA, турецкая армия нанесла авиаудары непосредственно по жилым кварталам. Более 11 снарядов приземлилось в жилом районе, но информации о пострадавших мирных жителях пока не поступало.

Согласно информации курдского новостного портала Rojava Network, курдские радикалы из числа «Освободительных сил Африна» взяли на себя ответственность за подрыв контрольно-пропускного пункта боевиков «Ахрар аш-Шам» в центре города Африн. В результате взрыва погибли четыре боевика, трое получили тяжелые ранения.

Провинция Идлиб

Согласно данным новостного агентства ТАСС, Дамаск осудил оказание Турцией военной помощи бандформированиям в Идлибе. МИД Сирии заявил, что действия Анкары являются посягательством на национальный суверенитет САР. «Передача оружия «Джебхат ан-Нусре1» в Идлибе свидетельствует о неограниченной поддержке Турцией террористических группировок в Сирии».

Как передало новостное агентство Al Masdar, Сирийская арабская армия (САА) начала штурм ключевой вершины холма Тель-Намир, расположенный к северу от города Хан-Шейхуна, чтобы заблокировать путь для турецкой армии. Турецкие войска в настоящее время находятся к северу от высоты, и скорее всего, намерены заблокировать в дальнейшем продвижение САА к городу Маарет ан-Нуман. Турция не будет вмешиваться в продолжающуюся битву за Хан-Шейхун, но если сирийская армия продвинется дальше к северу от города, это может вызвать потенциальный конфликт.

Согласно данным источника новостей в сети Twitter SMM Syria, боевики группировки «Ахрар аш-Шам» выдвинулись из Африна в Идлиб. Также, по данным портала Al Masdar, в Идлиб в спешном порядке был переброшены боевики «Первого корпуса» ССА.

В город Серакиб прибыл турецкий конвой бронетехники, как сообщает новостной портал Baladi Network. Другой покинул контрольно-пропускной пункт у поселка Тель-Тукан и направился на юг провинции, где боевики несут серьезные потери в ходе продвижения сирийской армии. Третий турецкий конвой замечен рядом с городом Кафр-Лусин, как сообщает Step News Agency. Местный источник в сети Twitter Aram Shabanian сообщает, что в небе над поселком Кафр-Рума был замечен турецкий беспилотник. По всей видимости, дрон следит за продвижением конвоев, после того как одна из поставок подкрепления сорвалась: ВВС Сирии нанесли удар по колонне боевиков, которая сопровождала конвой. По уточненным данным источника новостей в Twitter (@op_shield), в результате этого авиудара скончался на месте полевой командир группировки «Файлак аш-Шам», еще два боевика получили ранения. По данным курдского портала ANHA, Турция намерена разместить два наблюдательных пункта на клонах высоты Шахшабу и у Маарет ан-Нумана, помимо тех 12, которые были размещены в рамках Астанинского соглашения.

Согласно информации агентства Step News Agency, боевые вертолеты ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по джихадистами у поселка Хиш и в предместьях города Кафр-Набаль.

Провинция Ракка

Подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) начали операцию по очистке от «спящих ячеек» «Исламского государства»1 района Ад-Дирья в городе Ракка, как сообщает новостное агентство Rojava Network. Источник также передает, что в ходе рейдов курдов сопровождает авиация международной коалиции.

За последний несколько дней курды арестовали ряд сотрудников гражданской организации Future Makers: Аяса Аль-Або Анаса Рабы, Салаха Аль-Кати и Халида Сауда Ас-Салама, как сообщает Twitter-канал Raqqa SL. Всех их заключили под стражу по обвинению в коррупции. Сама организация была организована 2017 году и занимается гражданскими инициативами в провинции, такими как: информирование населения о правах женщин и детей, распространение материалов о гигиене.

В городе Ат-Табка курдами был арестован журналист Хасан Аль-Кассаб, которого задержали прямо у него дома, предварительно избив на глазах у его семьи. У журналиста также конфисковали все его оборудование, обвинив в пособничестве боевикам ИГИЛ. Также арестован медиактивист Ахмед Хашлом, директор по развитию в SDF в прошлом. Его тоже обвиненили в пособничестве террористам. Активисты же считают, что всех задержанных объединяет не причастность к «Исламскому государству», а скорее то, что в прошлом они критиковали действия курдских оккупантов.

Провинция Хама

Пока на юге Идлиба САА отрезает пути снабжения радикалов и наносит удары по линиям обороны «Тахрир аш-Шам» на северо-западе Хамы ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям боевиков. Днем беспилотник ВВС Сирии сбросил боеголовки на укрытия джихадистов и склады боеприпасов в районе поселка Мурек, как передает новостной портал Baladi Network. Сведения о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.