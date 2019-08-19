Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинского народа

Киев, 19 августа. Шестой президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

Израильский политик прибыл в Киев с двухдневным визитом, в ходе которого примет участие в ряде мероприятий.

«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать «голодомор» актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский.

Вшановуючи вічну пам’ять жертв Голокосту, у якому загинуло понад 2 мільйони українських євреїв, Україна звертається до Ізраїлю із закликом також визнати Голодомор актом геноциду українського народу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 19 августа 2019 г.

Напомним, власти Украины позиционируют голод в СССР как «геноцид украинцев» и «тоталитарный террор». МИД РФ отмечал, что голод в Советском Союзе в период 30-х годов стал гуманитарной катастрофой и трагедией для многих народов. Позиционирование произошедшего как «геноцида» в Москве назвали попыткой политизировать историю.

В конце прошлого года Палата представителей Соединенных Штатов признала голод на Украине в 1932–1933 годах геноцидом населения страны. В интервью Федеральному агентству новостей политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко выразил мнение, что в решении Вашингтона, безусловно, виден политический подтекст.