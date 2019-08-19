Депутаты Госдумы прервут отпуск для расследования вмешательства Запада в дела РФ

Москва, 19 августа. Депутаты Госдумы прервут отпуск для заседания комиссии по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела России. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первое заседание комиссии состоится уже 30 августа. Депутат Сергей Миронов сообщил, что в состав совета войдут шесть депутатов от «Единой России» и по два депутата от остальных партий.

Как сообщалось ранее, о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России рассказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он уточнил, что ее председателем будет Василий Пискарев- председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, в начале августа глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил о том, что в запрещенных «оппозиционных» акциях в Москве, организованных недокандидатами в депутаты Мосгордумы, есть все признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России.

О вмешательстве иностранных дипломатов и СМИ в дела РФ в связи с освещением запрещенных «оппозиционных» акций в Москве 3 августа заявляла и спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва официально обратится к американской и германской стороне и потребует объяснений.