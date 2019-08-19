Эксперт предупредил о размене Украины после визита Нетаньяху в Киев, а Путина — в Париж

Украинский журналист Владимир Скачко назвал визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Киев свидетельством того, что вокруг Украины намечается новая большая игра. В пользу этой версии говорит и сегодняшняя встреча президентов России и Франции в Париже, считает эксперт.

«Все эти телодвижения, включая визит Владимира Путина в Париж, говорят о том, что намечается что-то вокруг Украины. Будет игра, в которой Украина может стать разменной картой. И единственный пока успех Украины, ознаменованный приездом Нетаньяху в Киев, заключается в том, что вопросы Украины решают с Украиной. Петр Порошенко довел страну до такой ручки, что на международной арене говорили об Украине без Украины. А Владимиру Зеленскому дают шанс сыграть какую-то роль и ставят его в известность о том, что, возможно, Украину будут разменивать», — высказал свою точку зрения Владимир Скачко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Журналист пояснил, что «разменивать Украину» значит «найти ей новое место путем замирения ситуации в Донбассе».

«Например, либо отказ от «Минска-2» и мирное внедрение «Минска-3», либо прекращение войны и безусловное выполнение минских соглашений на условиях «Минска-2», которые выгодны, по большому счету, и Украине, и России, и Европе. И тогда на Украине начинается очень важный момент — мирное соревнование за Донбасс с той же Россией. Украина должна стать для Донбасса такой витриной, чтобы Донбасс захотел вернуться не силой, не в силу международных договоров, а в силу обещаний. Я, конечно, не верю в это, потому что Зеленский уже сделал все, и его команда сделала все, чтобы дальше оттолкнуть ЛДНР от Украины, но игра начинается. Как здесь сыграет Зеленский, мы посмотрим», — заметил Скачко.

В завершение своей речи он рассказал «послемайданный» анекдот о том, как 1 сентября украинский школьник пришел из школы домой и сказал: «Мама, мы сейчас достоинствами мерялись, так у меня — самое большое. Это потому что я — украинец?». А мать ему отвечает: «Нет, сынок, это потому что ты — дебил и в первом классе сидишь восемь лет».