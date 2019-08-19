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Песков объяснил сопровождение российского самолета истребителями ВВС Швейцарии

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Песков объяснил сопровождение российского самолета истребителями ВВС Швейцарии

Марсель, 19 августа. Два истребителя ВВС Швейцарии сопровождали в воздухе самолет специального летного отряда «Россия» с российской делегацией, летевшей из Москвы в Марсель на переговоры президентов РФ и Франции. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал действия Женевы.

«Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — сказал пресс-секретарь российского президента после приземления лайнера в Марселе.

Когда самолет, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и делегация, членами которой, в частности, были пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков, вошел в воздушное пространство Швейцарии, два истребителя поднялись в воздух и некоторое время сопровождали российский лайнер.  Истребители какое-то время «вели» самолет по всей территории, а затем, проводив его фактически до границы с Францией, удалились.

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