Жириновский предложил упразднить Мосгордуму и отдать под протесты театр Ермоловой

Москва, 19 августа. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить Мосгордуму, а под проведение митингов отдать здание театра Ермоловой. С таким заявлением политик выступил по итогам внеочередного заседания Совета Госдумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что в Госдуме создается комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в состав комиссии вошли 12 человек во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В конце заседания Владимир Жириновский предложил вовсе упразднить Мосгордуму.

«В центре страны не должно быть Мосгордумы и никакого мэра. Надо образовать федеральный центр, которым будет руководить министр, а выборы оставить только в регионах», — заявил лидер ЛДПР.

Он также прокомментировал акции, которые проходят в столице в поддержку «независимых кандидатов», которым отказали в регистрации на выборы из-за многочисленных нарушений. Жириновский дал свою характеристику митингующим.

«На улицы выходят люди любопытные, вышедшие из тюрем, необразованные, больные, из регионов. Это люди без личной жизни, они находят способ удовлетворения через протесты. Это было всегда. Всегда сотни тысяч по всей стране недовольных людей. Пусть говорят, но хамить не надо. Мы будем опрашивать журналистов, имеющим отношение к вмешательства в дела России», — заявил Владимир Жириновский.

Лидер фракции ЛДПР предложил отдать под протесты театр Ермоловой в центре Москвы и пригрозил арестами СМИ, «призывающим к революции».

Напомним, столичный избирком отказал в регистрации кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы ряду выдвиженцев. В их число вошли сторонники скандального блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас и другие. Выдвиженцам отказали в регистрации из-за большой доли недействительных подписей избирателей, которые они подали в МГИК. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь недействительными оказались 14,67% собранных автографов при допустимом пороге «брака» в 10%.

После отказа МГИК в регистрации «навальнисты» начали организовывать митинги в поддержку «независимых кандидатов», пытаясь оказать давление на избирком. Некоторые эксперты заявили, что США пытаются оказать давление на внутриполитические процессы в России, поддерживая действия «оппозиции» на митингах в Москве. Так, например, лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер выразил поддержку участникам несанкционированных акций в Москве.

Также сообщалось, что МИД России направит официальные обращения к США и Германии касательно вмешательства их представителей и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением незаконных акций, которые состоялись в Москве 3 августа. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, американское посольство опубликовало маршруты движения участников несанкционированной акции с указанием, когда начнется эта «прогулка» и когда она закончится. Она отметила, что «90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию».