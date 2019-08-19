Украинский суд арестовал танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту

Киев, 19 августа. Херсонский апелляционный суд арестовал танкер Mriya, который якобы поставлял топливо Черноморскому флоту. Об этом сообщили в пресс-службе так называемой прокуратуры Автономной республики Крым.

Как установило следствие, танкер нарушил порядок въезда-выезда на территорию Крыма, установленный Украиной. Кроме того, в прокуратуре заявляют, что в июне 2015 года это же судно, которое тогда носило название «Вилга», якобы доставляло топливо подразделениям Черноморского флота РФ в Cевастополе. Согласно определению Херсонского городского суда, 10 августа следователи провели обыск на танкере. После этого сенатор Олег Морозов заявил, что Россия намерена опротестовать незаконные действия Украины в отношении судна.

Согласно данным Международной федерации транспортных рабочих, танкер «Вилга» (IMO 9109811) ходит под украинским флагом. С 2013 по 2017 годы судном владела российская компания «ИнвестТрансГрупп». С июня 2018 года танкер принадлежит киевской Felina Development. Тогда же судну дали название Mriya («Мечта»).

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года в результате легитимного референдума. После того, как на Украине произошел государственный переворот, полуостров отказался подчиняться новому правительству. Согласно голосованию, которое состоялось 16 марта 2014 года, за воссоединение с РФ выступили 96,7% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.