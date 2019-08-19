Мосгорсуд оставил под стражей сдавшегося полиции провокатора Фомина

Москва, 19 августа. Участник незаконного митинга оппозиции в Москве Сергей Фомин останется под стражей. Такое решение в отношении обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля вынес Мосгорсуд.

Ранее Басманный суд столицы арестовал 36-летнего предпринимателя и волонтера штаба юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь до 8 октября.

На несогласованном митинге в Москве 27 июля Фомин активно призывал участников к провокациям, проводил инструктаж по противодействию сотрудникам правоохранительных органов и вел себя очень агрессивно. Однако, когда начались задержания, провокатор сбежал с незаконной акции, прикрывшись чужим ребенком. После московская прокуратура потребовала лишить мать и отца малыша родительских прав.

Фомина объявили в розыск, провокатор сдался властям, заявившись в полицию с мамой. Мужчина заявил, что участвовал в работе избирательного штаба впервые и собирал подписи в поддержку Соболь. Провокатор поспешил обвинить организаторов несанкционированной акции, в том числе юриста ФБК и скандально известного блогера Алексея Навального, в том, что ему не рассказали о последствиях участия в незаконных сборищах.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано 11 человек. СК РФ предъявил обвинение провокатору по делу об участии в массовых беспорядках. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, нелегальные акции и митинги в Москве запустили протеже Навального Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.