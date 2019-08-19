Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пропавшую в Нижегородской области девочку разыскивают волонтеры Национального центра

35
0 Оставить комментарий

Волонтеры отправились в Нижегородскую область на поиски пропавшей девочки

Нижний Новгород, 19 августа. Пять отрядов Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям отправились в Нижегородскую область на поиски пятилетней девочки.

Ребенок пропал в Вознесенском районе Нижегородской области в воскресенье. По информации поисковиков, Зарина Авгонова ушла из дома в поселке Степановка около двух часов дня и не вернулась.

 У малышки худощавое телосложение, рост 110 сантиметров, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу. Девочка была одета в темно-синие колготки, бело-серую толстовку с капюшоном и красные сапоги.

Малышку разыскивают пять отрядов Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям из разных регионов России: «Надежда» — Московская область, «Мещера» — Рязань, «Сокол» — Екатеринбург, Липецк — «Поиск пропавших детей» и краснодарское отделение Национального центра.

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски девочки. Добровольцам, которые готовы помочь в поисках ребенка, следует одеться по погоде, взять с собой фонари, батарейки, воду, горячий чай/кофе, перекус, рации, перчатки, сменную одежду, резиновые сапоги, репелленты и дождевики. Место сбора — поселок Степановка, Вознесенский район.

Любую информацию о местонахождении пятилетней Зарины следует сообщать волонтерам по телефону 88007005676 или в полицию по каналу связи 102.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров