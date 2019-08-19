После подвига пилотов А321 в ОП предложили создать общероссийскую доску почета

Создать общероссийскую виртуальную доску почета предложили в Общественной палате РФ. С такой инициативой выступил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Эта идея появилась после подвига пилотов аэробуса А321 «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которым удалось посадить самолет с двумя отказавшими двигателями и 233 людьми на борту на кукурузное поле в Подмосковье. Спасение воздушного судна стало главной новостью минувшей недели.

Чуть ранее в центре внимания россиян оказалась бортпроводница Елена Лапуцкая. 27 июня в Нижнеангарске произошла страшная авиакатастрофа: пассажирский самолет Ан-24, прилетевший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, снес ограждения и сгорел дотла. Оба пилота погибли, однако все 43 пассажира рейса выжили. Их спасение стало возможным только благодаря действиям бортпроводницы Елены Лапуцкой, а также Солбона Цыденова и Сергея Зеленовского. Именно эти люди помогли пассажирам выбраться из горящего самолета.

Александр Малькевич отметил, что в России стоит подумать о создании виртуальной доски почета, чтобы подвиги таких людей не затерялись в общем информационном потоке.

«На ней найдется место не только Дамиру Юсупову и его экипажу, но и вот этой замечательной стюардессе из Нижнеангарска, а также массе, массе десятков людей, которые ежедневно совершают Поступки — с большой буквы — в обыденной жизни. И это должно быть зафиксировано отдельным сайтом. Чтобы это было, чтобы это не затерялось в общем информационном потоке. Потому что у нас такая быстротечность информации, что, извините, через неделю-две забудут про подвиг экипажа «Уральских авиалиний». А вот чтобы этого не произошло, нужно зафиксировать», — сказал Александр Малькевич.

Глава Фонда защиты национальных ценностей отметил: для того, чтобы общество знало о том, что герои есть среди нас, нужно уделять внимание работе региональных СМИ. Он также напомнил о конкурсе «Федерального агентства новостей» «Хорошие новости России».

«Нужно подумать о создании некой такой виртуальной доски почета России. Мне кажется, из истории вашего конкурса, опять же — при поддержке, может быть, и Общественной палаты», — резюмировал Александр Малькевич.

Напомним, 12 июня, в День России, ФАН запустило конкурс «Хорошие новости России». Его цель — поддержка российских журналистов региональных СМИ, которые продвигают конструктивную новостную повестку и позитивные новости из России. 9 июля агентство наградило победителей первого этапа конкурса по пяти номинациям: «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Спорт», «Общество и социальные проекты» и «Герои современности».

Конкурс «Хорошие новости России» продолжается. До конца 2019 года редакция ФАН ждет ваши материалы, опубликованные в период с 1 июня по 31 декабря. По окончании приема заявок будет составлен шорт-лист из 100 работ, которые отберет экспертная комиссия. После этого состоятся голосование, отбор и награждение победителей.

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