На Украине возмутились неработающими антироссийскими санкциями

Киев, 19 августа. Антироссийские санкции Запада не оказывают никакого влияния на РФ, компании которой успешно продолжают работать за границей. Соответствующее заявление сделал украинский юрист Станислав Куценко в эфире телеканала «Прямой».

По словам Куценко, россияне продолжают беспрепятственно выезжать за рубеж, а Москва живет в роскоши, несмотря на санкции. Кроме того, юрист раскритиковал заявление временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора, который сказал в интервью «Европейской правде», что санкции влияют на Россию, поэтому «в близком кругу» президента РФ Владимира Путина якобы ищут возможность, чтобы ослабить наложенные Западом ограничения.

Куценко уверен, что антироссийские санкции необходимо продлевать. При этом юрист категорически не согласен с Тейлором, который заявляет, что действующих мер вполне достаточно.

«Где мы видим, что они достаточные? Есть какой-то эффект? «Северный поток» строится? Строится. Германия этому содействует по молчаливому согласию Меркель (федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, прим. ФАН)? Содействует, конечно», — возмутился Куценко.

Юрист подчеркнул, что «Газпром» и другие российские компании нашли различные пути обхода санкций, поэтому продолжают получать прибыль, как и раньше. По его словам, в Киеве не видят никаких изменений от ввода ограничений в отношении России.

«Поэтому то, что говорит временный поверенный США в Украине, — это абсолютно не соответствует действительности», — приводит слова Куценко «ПолитНавигатор».

Ранее немецкий политик Михаэль Кречмер заявил, что США используют антироссийские санкции «в своих целях», например, чтобы противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Кречмер призвал отменить санкции против РФ, поскольку они «ни к чему не привели».