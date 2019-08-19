Эксперт оценил шансы России взыскать деньги со стран-должников

Москва, 19 августа. Выдача РФ кредитов Белоруссии выгодна обеим сторонам, поскольку Москва отдает средства своим заводам, а Минск получает оборудование, которое направляет на возведение атомной станции. Об этом заявил экономист, глава фонда экономических исследований Михаил Хазин.

По словам специалиста, выдача кредитов Минску выгодна Москве.

«Заемщикам это тоже выгодно, потому что Белоруссия становится крупнейшим поставщиком электроэнергии в Европе», — указал Хазин.

Рассуждая о других заемщиках экономист обратил внимание, что проблемы с погашением долга могут быть у Украины, однако она всегда может отдать землей, передает телеканал «360».

Кроме того, по его словам, еще одним проблемным заемщиком может стать Венесуэла. Однако он считает, что это может случиться лишь в том случае, если США оккупируют латиноамериканскую страну.

Ранее издание РБК сообщило, что Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ. Отмечалось, что займы нередко предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС), подробности которого засекречены из соображений государственной безопасности, пишет «Ридус».

Согласно информации Минфина РФ, суммарная задолженность по российским госкредитам на 1 мая 2019 года составляла 39,4 млрд долларов, 15,8 млрд из которых приходилось на государства СНГ.