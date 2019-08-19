YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал видео с оскорблениями флага РФ

Москва, 19 августа. Видеохостинговый сайт YouTube заблокировал видео с контентом, оскорбляющим государственные символы России. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«После уведомления службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что представители Роскомнадзора по требованию Генпрокуратуры России неоднократно направляли в адрес американской компании Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию.

Речь, очевидно, идет о ролике, который, как следует из названия, был снят в Одессе. На кадрах видео показано, как неизвестные злоумышленники сжигают российский флаг и производят оскорбительные действия в отношении герба.

Напомним, закон о блокировке в Сети материалов, оскорбляющих общество и государственные символы России, подписал в марте этого года президент страны Владимир Путин. Документ уже не раз проявил себя в действии. Один из последних случаев произошел с социальной сетью Facebook, которая удалила изображение с нацистской символикой на фоне герба РФ по требованию Роскомнадзора.

Отметим, что регулятор действует строго в рамках законодательства и требует удалять материалы, оскорбляющие непосредственно государственные символы, а не чиновников и иных представителей власти. Как отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, Роскомнадзор пристально следит за тем, чтобы исполнялись непосредственно те положения, которые указаны в законе.