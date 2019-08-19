Либеральные СМИ продолжают транслировать в России пропаганду Запада и выдают британские фейки за правду. Подробнее — в материале Федерального агентства нвосотей.

Практически все либеральные СМИ были замечены в распространении статьи британского The Guardian, в которой говорится о наличии «неопровержимых доказательств» участия России в конфликте в Донбассе. Свои «доказательства» британское издание The Guardian основывает на многочисленных видеозаписях, сделанных якобы на месте сражений под Иловайском. В качестве основного аргумента вмешательства России при этом западные журналисты приводят внешний вид танков, якобы имеющихся только на вооружении армии РФ.

При этом они называют главными отличиями модификации Т-72 Б3М наличие прицела «Сосна-У» и динамическую защиту «Контакт-5». Западные журналисты заявляют, что «Контакт-5» применяется только в этой модификации танка, равно как и «Сосна-У». Но это явная подтасовка фактов.

Система динамической защиты «Контакт-5» уже признается морально устаревшей. Она принята на вооружение в 1986 году, до распада СССР и выхода восточноевропейских стран из ОВД. Таким образом, утверждение британцев о том, что данная заметная деталь может появляться только на танках РФ — ложное.

Прицел «Сосна-У», который якобы также характерен только для российских танков, создавался при участии Белоруссии и Франции. Говорить о том, что исключительно Россия владеет технологиями для создания данных прицелов — некорректно.

Таким образом, принадлежность вычисленных по внешнему виду танков к Вооруженным силам РФ основана на домыслах иностранных журналистов.

Также совершенно невозможно судить о достоверности спутниковых снимков и видеозаписей, которые имеются в распоряжении британского издания.

Стоит добавить, что в ДНР ранее дали комментарий по этому поводу:

«Все это выглядит как ничем не обоснованные обвинения, как часть геополитической игры Запада против России», — считает начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Кроме того, как отметил заместитель руководителя управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в столкновениях под Иловайском участвовали танковые подразделения республики, которые были созданы на базе трофейной техники ВСУ.

«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова», — подчеркнул Басурин.

Таким образом, либеральные издания подхватили информационный вброс The Guardian и распространяют его. При этом они говорят именно о «доказательствах» участия России в боях под Иловайском, тогда как статья британского издания является лишь набором бездоказательных обвинений.