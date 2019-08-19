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Сирийская армия освободила предместье Хан-Шейхуна в Идлибе

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Сирийская армия освободила предместье Хан-Шейхун в Идлибе

Дамаск, 19 августа. Сирийская правительственная армия освободила от террористов фермы и блокпосты к западу от стратегического города Хан-Шейхун (провинция Идлиб).

После этого правительственные силы приступили к штурму близлежащего города Ракая и вершины холма Таль-Нар, которые расположены к западу от Хан-Шейхуна. Портал Al-Masdar News сообщает, что армия уже заняла Таль-Нар, однако эта информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что сирийские войска взяли под контроль КПП Аль-Факир на окраине города Хан-Шейхун, а также приблизились к трассе Дамаск — Алеппо.

Отметим, что Хан-Шейхун контролируется боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) и связанными с ней бандформированиями. В начале августа на переговорах в Нур-Султане была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, однако нападения со стороны боевиков вынудили сирийские силы возобновить наступление.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Al-Masdar News
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