Киев, 19 августа. Украинская сторона сделала откровенное заявление о потерях ВСУ в Донбассе — Киев признал, что украинский боец погиб из-за его же безалаберности. Об этом говорится в сообщении штаба «Операции объединенных сил» на странице в социальной сети Facebook.

В сообщении указано, что один военнослужащий погиб и трое получили ранения средней и легкой тяжести в воскресенье вечером в районе проведения «операции объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины». Киев удивил заявлением о потерях ВСУ в Донбассе: говорится, что потери украинской армии были вызваны безалаберным отношением самих военных к технике безопасности.

«Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и причину гибели украинского военного, говорится в заявлении. Сообщается, что пострадавшие украинские бойцы получили необходимую помощь.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию.

Стоит отметить, что в СМИ неоднократно появлялись сообщения о пьяных дебошах украинских солдат. Например, в середине июля украинские бойцы в Донбассе избили своего командира за лишение их дополнительных премий за прошлый месяц.