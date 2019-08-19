Провал антироссийского «расследования» Мюллера застал врасплох американские СМИ

Вашингтон, 19 августа. Громкий провал «расследования» спецпрокурора Мюллера о мнимом российском вмешательстве в американские выборы поставил в неудобное положение местные СМИ. Так, одно из крупнейших изданий США New York Times оказалось буквально «застигнуто врасплох».

Об этом заявил главный редактор газеты Дин Бакет на встрече с сотрудниками 15 августа. Он приказал им срочно прекращать писать о возможных связях президента Дональда Трампа с Россией и заняться обвинениями лидера страны в расизме. Бакет посетовал, что все усилия ньюсрума до этого были направлены на освещение одной истории, и газета, по его мнению, прекрасно справлялась с этой задачей.

«Теперь нам нужно перегруппироваться, перенаправить ресурсы и переставить акценты, чтобы заняться другой историей… Нас как будто немного застали врасплох», — добавил он.

О редакционной летучке NYT сообщила в своем Telegram-канале главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Сговор с Россией вышел из моды, как мы помним, после скандального доклада спецпрокурора Мюллера, не нашедшего никакого сговора», — с иронией заметила она.

Симоньян также напомнила, что именно Бакет в 2006 году запретил публикацию расследования о том, что Агентство национальной безопасности США следит за американцами. Запрет последовал после того, как ему позвонили директор этого агентства и глава Национальной разведки.

«Не умеют ребята работать с методичками. Дискретнее надо, дискретнее», — добавила Симоньян.

К слову, сам Трамп не оставил эту встречу без внимания и заявил, что NYT достигла нового дна. По мнению политика, нынешняя американская журналистика является самой настоящей «дьявольской пропагандистской машиной, работающей на Демократическую партию».

«Они переходят от своего фальшивого «русского сговора» (отчет Мюллера и его показания были полной катастрофой) к расизму и «охоте на ведьм»», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем спецпрокурор был вынужден признать, что подозрения о связи Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Стоит отметить, что далеко не все американские издания пытались эксплуатировать тему мнимого сговора с РФ. Так, к примеру, в конце марта местный портал Zerohedge раскрыл неудобную правду об антироссийском расследовании Мюллера. Автор материала выяснил, что Мюллера наняла Демократическая партия. Демократы ожидали, что он докажет «сговор» Трампа с Россией, после чего они планировали подвергнуть американского лидера импичменту, снять с должности и заменить вице-президентом Майком Пенсом. В итоге Мюллер два года искал следы якобы российского вмешательства в выборы президента США, но по пути обманывал американскую общественность, причем делал это на деньги налогоплательщиков.

К слову, этот эксклюзивный материал Zerohedge предлагал всем ключевым американским СМИ, но мейнстрим-пресса предпочла не публиковать эту информацию.