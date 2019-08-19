Эксперт рассказал, какие удары будут нанесены по Норвегии в случае войны РФ с США

Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвал США не провоцировать Москву на военный конфликт. По словам командующего, Норвегия географически так расположена, что может оказаться в зоне конфронтации. Также в Норвегии расположены базы НАТО, которые могут быть использованы в предполагаемом конфликте, вопреки интересам королевства.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Виктора Мураховского, если с аэродромов и военных баз Норвегии по российским вооруженным силам будут действовать силы НАТО, то никакого сомнения нет, что ответные удары будут нанесены незамедлительно.

Брюн-Ханссен полагает, что, если Вашингтон перейдет черту и существенно затронет сферу интересов РФ и ее стратегических объектов, то Россия будет действовать решительно. В таком случае Норвегия окажется без помощи.

Кроме этого, норвежский командующий подчеркнул, что на территории России постоянно отрабатываются действия по защите территории. Они не дадут НАТО действовать в определенных районах. Сама же Норвегия по отношению к России находится на северо-западном стратегическом направлении, в зоне ответственности оперативно-стратегического командования «Север», рассказывает Виктор Мураховский.

«Норвегия может оказаться в эпицентре военных действий, если она предоставит свои базы и аэродромы для сил НАТО, которые будут совершать агрессию против России. Если Норвегия не предоставит возможности для размещения вооружения НАТО, и с ее территории не будут действовать ударные агрессивные группировки, то и ее территория останется без конкретных ударов России», — заявил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Норвегия имеет небольшие по численности вооруженные силы, организованные на контрактной основе, говорит эксперт.

«Если говорить о сухопутных войсках, то там всего пара бригад. Также там предусматривается мобилизация в случае масштабной войны. Но, насколько я понимаю, норвежское население не стремится никуда мобилизовываться. Военный флот у них тоже не слишком силен. К тому же он является шхерным флотом. В основном, это малые катера, но есть и подводные лодки», — сказал он.

По словам эксперта, если будет прямое военное противостояние России и Норвегии, то у последней нет никаких шансов. Но главной угрозой Норвегии является не Россия, а США. Так, в Норвегии в этом году проводились совместные учения объединенных вооруженных сил НАТО.

«При этом со стороны России в адрес Норвегии никогда не было агрессивных действий. Более того, мы освобождали значительную часть Норвегии в годы Великой отечественной войны от немецко-фашистких захватчиков», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что оборонное логистическое агентство Пентагона проводит отбор компаний для проведения «исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами». Оборонное ведомство интересовали следующие регионы России: остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова. Кроме того, помимо российских территорий, в перечень попали Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.