Мостовой оценил шансы «Спартака» и ЦСКА в предстоящей встрече

Москва, 19 август. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился с Федеральным агентством новостей ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА.

«Мне кажется, перевес на стороне «Спартака» исходя из того, что команда играет дома. Плюс несколько матчей подряд они выиграли, хотя и не без проблем. Трудности были и в игре с «Туном». Вопросы к «Спартаку» по игре и по составу есть. Если у ЦСКА с учетом травм вариантов с составом практически нет. Но если сравнивать составы на сегодняшний день, «Спартак» должен доказать свою силу. Некое преимуществу у него я наблюдаю», — рассказал эксперт.

По его мнению, развитие матча будет зависеть от первых минут.