Мостовой оценил шансы «Спартака» и ЦСКА в предстоящей встрече

Москва, 19 август. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился с Федеральным агентством новостей ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА.
«Мне кажется, перевес на стороне «Спартака» исходя из того, что команда играет дома. Плюс несколько матчей подряд они выиграли, хотя и не без проблем. Трудности были и в игре с «Туном». Вопросы к «Спартаку» по игре и по составу есть. Если у ЦСКА с учетом травм вариантов с составом практически нет. Но если сравнивать составы на сегодняшний день, «Спартак» должен доказать свою силу. Некое преимуществу у него я наблюдаю», — рассказал эксперт.
По его мнению, развитие матча будет зависеть от первых минут.
«Никто не угадает, будет ли футбол закрытым или нас ждет атакующая игра. Многое будет зависеть от первых минут, будет ли забит быстрый мяч, начнут ли игроки допускать ошибки и нервничать. А дальше все уже будет развиваться, как подскажет игра. Не думаю, что какая-то из команд осознанно будет отдавать инициативу. Все-таки обе команды умеют играть в контратакующий футбол, никто не захочет уступать это право сопернику. Многое будет зависеть от того, кто допустит меньше ошибок», — отметил Мостовой.