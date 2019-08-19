Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства Запада в дела России

Москва, 19 августа. Совет Госдумы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом по итогам внеочередного заседания журналистам сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Создана комиссия, 12 человек во главе с Пискаревым (Василий Пискарев- председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), опытным человеком, профессиональным руководителем», — заявил Зюганов.

По его словам, расшатывание ситуации в стране допущено не будет.

«Повторять трагедию 1991 года мы не имеем права», — добавил Зюганов.

Свою позицию озвучил также и глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы выполняем договоры, а в ответ только ложь. Последнее время усиливается пропаганда Запада. Нам готовят будущих политактивистов в Латвии. На Украине, наверное, скоро откроют. Действует много структур», — рассказал Жириновский.

По его мнению, задача таких «политиков» состоит в попытках устроить перевороты как в Киеве, Тбилиси, Бишкеке.

Ранее с инициативой о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России выступили лидеры фракций Госдумы. Впоследствии она обсуждалась на встрече спикера ГД Вячеслава Володина и главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Запросы с просьбой о предоставлении имеющейся информации по фактам вмешательства были направлены в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор.