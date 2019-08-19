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«Angry Birds 2 в кино» стал лидером российского проката в минувшие выходные

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«Angry Birds 2 в кино» стал лидером российского проката в минувшие выходные

Москва, 19 августа. Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» стал лидером проката в России и странах СНГ в минувшие выходные. В период с 16 по 18 августа картина собрала более 231 миллиона рублей.

Сиквел мультфильма, вышедшего в 2016 году, заинтересовал российских зрителей даже больше, чем новый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». За прошедшие выходные кинокартине культового режиссера, главные роли в которой исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, удалось собрать чуть более 204 миллионов рублей. За все время проката зрители отдали за просмотр девятого фильма Тарантино в общей сложности более 870 миллионов рублей, передает «Культуромания».

На третьей строчке рейтинга расположился блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу», сообщает KP.RU. За минувшие выходные эта картина заработала более 94 миллионов рублей. Всего же за три недели проката спин-офф франшизы «Форсаж», в котором снялись Джейсон Стейтем и Дуэйн «Скала» Джонсон, смог собрать более миллиарда рублей.

Замыкает пятерку лидеров российского проката ремейк уже ставшего классикой мультфильма Disney «Король Лев». Эта картина собрала за минувшие выходные 57 миллионов рублей. А за все пять недель российского кинопроката «Король Лев» заработал 2,8 миллиарда рублей, сообщает телеканал «360».

Напомним, мультфильм «Angry Birds в кино» и его сиквел основаны на серии компьютерных игр, разработанных финской компанией Rovio. В них игрок должен стрелять «злыми птичками» из рогатки по зеленым свиньям, расположившимся на различных конструкциях.

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Источник: Культуромания
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