ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою в провинции Идлиб

Дамаск, 19 августа. Авиация правительственной армии Сирии атаковала турецкий военный конвой в провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство DHA.

Согласно данным ресурса, военные передвигались в районе Хан-Шейхуна между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации. В настоящее время никакой информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее сирийское государственное телевидение со ссылкой на внешнеполитическое ведомство САР заявило, что турецкие бронетранспортеры (БТР) нарушили государственную границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна, военные действия за который ведет армия Башара Асада.

Провинция Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там располагается группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

В начале прошлого месяца в столице Казахстана прошли переговоры по деэскалации в регионе, а 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения военных действий. Командование ВС САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения турецкой стороной своих обязательств по «сочинскому договору». Речь идет о документе, подписанном между РФ и Турцией в сентябре 2018 года.

5 августа правительственная армия Сирии возобновила операцию из-за невыполнения условий: боевики, воспользовавшись перемирием, предприняли попытки атаковать позиции сирийских солдат на севере провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.